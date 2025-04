OHLA afronta una situación absolutamente desesperada: este mismo mes, la compañía espera tener caja negativa de -12 millones de euros, lo que implica que en mayo no tendrá suficiente dinero para pagar la nómina, según fuentes cercanas a la empresa. Para tratar de salvar el match ball, los hermanos Amodio han lanzado una ampliación de capital de 50 millones, pero será muy difícil encontrar inversores dispuestos a cubrirla.

Esta situación extrema de liquidez se debe, como ha venido informando OKDIARIO, a la paralización de la actividad de la compañía durante más de seis meses, mientras los citados hermanos -máximos accionistas de OHLA- buscaban inversores que la salvaran de la quiebra. Y la puntilla ha sido la ejecución del aval de 40 millones a favor de Kuwait por un arbitraje perdido por la constructora hace dos semanas.

«Una empresa que factura más de 3.000 millones, debería tener en caja 75 millones sin problemas. De hecho, tener esa cifra al cierre de cada mes es una de las condiciones que se impusieron para su refinanciación. Pero con el pago del aval de Kuwait se han quedado con menos de 20 millones, y en abril rompen la caja. Según sus propios datos, en abril, con el impacto con el aval ejecutado de Kuwait, se quedan con -12 millones negativos en caja, que serán -19 millones en mayo», según las fuentes consultadas.

El problema es que OHLA se ha fundido ya los 150 millones que consiguieron entre diciembre y enero mediante dos ampliaciones de capital en las que entró en el capital el consorcio liderado por José Elías. Las fuentes consultadas aseguran que este consorcio no va a acudir a la nueva ampliación tras la trifulca que llevó a la dimisión de sus cuatro representantes en el consejo de la constructora.

¿Quién irá a la ampliación?

Y añaden que los Amodio tampoco tienen capacidad para poner ese dinero porque «están pelaos». El problema es que, entonces, nadie sabe quién pondrá ese dinero imprescindible para que OHLA sobreviva. El Banco Santander ha sido contratado por la compañía para buscar inversores, una tarea que no está siendo nada fácil.

Otro problema es el precio al que se hará esa nueva ampliación de 50 millones. Las de diciembre y enero se hicieron a 0,25 euros por acción, pero ahora, sin la participación del consorcio de Elías ni de los Amodio, el mercado considera que el precio debería ser sustancialmente más bajo. Lo cual daría un porcentaje mayor del capital a los nuevos accionistas que eventualmente entren y diluiría a los actuales, con la consiguiente pérdida.

Además, la banca no está dispuesta a conceder crédito a una compañía en una situación tan crítica. ¿Qué pasaría si no se consigue cubrir esta ampliación y OHLA no tiene liquidez para hacer frente a sus obligaciones? En ese caso, tendría que presentar concurso de acreedores, pero las fuentes creen que no se llegará a ese extremo, sino que los bonistas convertirán esos títulos en capital y se quedarán con la empresa.

Se repetiría así el caso de la siderúrgica Celsa, que también acabó en manos de sus acreedores ante la incapacidad de sus fundadores, la familia Rubiralta, para hacer frente a su deuda. Los bonistas de OHLA tienen unos 300 millones de euros de deuda, con lo que la toma de control de la empresa por ellos se antoja la solución más probable.