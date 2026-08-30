La reflexión de David Beckham (51 años) sobre sus hijos: «Nunca verás a mis hijos entrar en una habitación y no dejar que una mujer pase primero»

Nunca vas a ver a mis hijos entrar en una habitación y no dejar que una mujer pase primero, la reflexión de David Beckham sobre sus hijos. El papel de padre o de madre es de los más difíciles de ejercer que existe. Famosos o no, educar a los hijos es una tarea que nuestros propios padres o madres han tenido que hacer anteriormente con mayor éxito o fracaso. No somos conscientes de lo importante que es educar.

Nos pasamos la vida trabajando más que disfrutando o estando con una familia que parece que ocupa un papel secundario, cuando en realidad es el fin máximo de nuestra existencia. Podremos tener más o menos a lo largo de la vida, disfrutar de los vienes materiales o no, pero en esencia, deberemos estar preparados para ver llegar algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que David Beckham no duda en hacernos ver lo que ha conseguido con sus hijos, unos niños que lo han tenido todo desde el primer día de vida.

«Nunca verás a mis hijos entrar en una habitación y no dejar que una mujer pase primero»

La educación es algo imprescindible en cualquier casa. Ya sea de famosos o de simples trabajadores, nos tenemos que enfrentar a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve.

Estaremos pendientes de otros elementos, cuando en realidad, lo más importante es disponer de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que determinan, no sólo la imagen de esa persona, sino de toda su familia o su manera de afrontar los cambios.

Tener educación no es algo que se pueda comprar con dinero, sino que simplemente acabará marcando una diferencia importante con el paso del tiempo. Un niño que crece viendo a sus padres ser educados, tiene muchos números de serlo.

Es una cuestión de ser el ejemplo perfecto, pero también de implicarse en la crianza de un o varios niños. En el caso de los Beckham son una familia numerosa que ha conseguido estar siempre al lado de unos jóvenes que hoy en día son un ejemplo a seguir.

La reflexión de David Beckham (51 años) sobre sus hijos

Los hijos de David Beckham han crecido frente a las cámaras. Son parte de una de las familias más famosas del mundo entero. El futbolista y la cantante de uno de los grupos más famosos de los 90, que han seguido en el ojo del huracán décadas después de su carrera de éxito.

No han estado lejos de escándalos que los han acompañado en numerosas ocasiones, desde esos días en los que vimos reinventarse estos famosos. Como diseñadora de renombre y empresario, hicieron realidad, sus respectivos proyectos profesionales, mientras creaban una familia numerosa.

No ha sido un camino fácil, pero vamos viendo gracias a estas entrevistas y vídeos en redes sociales que los Beckham son mucho más de lo que vemos. Detrás de esa imagen cuidada, esos tatuajes que los definen y un estilo que se mantiene en el tiempo después de décadas, disponen de lo más básico.

Son los primeros en estrechar la mano o presentarse, como jóvenes educados que son y que no dudan en demostrarlo más allá de cualquier cámara o red social. Motivo de orgullo de un padre que no duda en hacerles respetar unas normas que son esenciales.

Dejar pasar primero a una mujer, un gesto tan sencillo que se está perdiendo a toda velocidad. Ese respeto que demuestran al dejar pasar o al ayudar a los más necesitados, dejar un asiento a una persona mayor o a una embarazada, son pequeños toques de educación que se pierden.

De la misma forma que ese respeto por los mayores que son el pilar de toda sociedad. Las mujeres como educadoras y fuentes de vida, como parte esencial de unas familias y de una humanidad que corresponde con este tipo de gestos que no indican superioridad o inferioridad, son parte de una sola esencia del ser humano, el respeto.

Ese respeto por ellas y por ellos, por todos, que representa el pilar de una educación que empieza en casa. No es un respeto por miedo o por interés, sino que es como debe ser y una parte de la esencia de los hijos de los Beckham que no se ha perdido. Siendo ellos mismos y también los mejores colegios e instituciones los han dado pie a unos hombres y a una mujer, la pequeña del clan, Harper Seven que son motivo de orgullo de sus padres.