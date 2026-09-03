La vuelta de vacaciones puede ser más fácil: los libros que recomiendan para recuperar la motivación y volver a la rutina

La vuelta de las vacaciones siempre se torna un poco más complicada de lo que a una le gustaría. Esa resaca emocional por el último verano puede perder todo el romanticismo cuando llega la hora de sentarse frente al ordenador y aparece la ansiedad. Retomar la rutina sin pautas puede llegar a ser chocante y, si ya te ha pasado, entonces sabrás que la mejor manera para hacerle frente es actuar con la prevención. Cada maestrillo tiene su librillo en esto de adaptarse a las transiciones, pero precisamente apoyándonos en ese refrán, hoy toca hablar de libros. La lectura y los libros de autoayuda se han convertido en un soporte para cientos de lectores, incluso a la hora de enfrentar situaciones de vuelta al trabajo.

En medio de esta situación, la lectura se ha convertido en un refugio para muchas personas. Ya no sólo como vía de escape a través de los géneros de ficción, sino como ayuda a la hora de afrontar situaciones y analizar determinados estados gracias al segmento de libros de autoayuda.

Según el Informe anual del libro digital de 2024, la autoayuda fue una de las materias con más peso dentro de la no ficción. Dentro de los líderes de este sector en España, encontramos autores que han encadenado un éxito superventas tras otro, tales como Marian Rojas Estapé, Rafael Santandreu o Patricia Ramírez. Y con tanto auge, era una respuesta inevitable ver cómo también han surgido opiniones adversas sobre este tipo de lecturas.

Están quienes apoyan su lectura para encontrar herramientas propias que ayuden a sobrellevar determinadas ocasiones y quienes están en contra de perder la cercanía del profesional en la búsqueda de soluciones. Como ocurre en cualquier género literario, dentro de los libros que agrupa la calificación de autoayuda hay que saber elegir cuáles son los que más te van a ayudar con la ansiedad laboral. Aquí tienes enumerados algunos de los que más recomendamos.

‘El poder del ahora’, Eckhart Tolle

Este libro, publicado en 1999 por Eckhart Tolle, ofrece las enseñanzas y las pautas para alcanzar la iluminación espiritual. Es perfecto para quienes en este tipo de situaciones se encuentran algo más perdidos y necesitan un empujón extra, ya que el libro ofrece una guía práctica para alcanzar la paz interior, la felicidad y la iluminación. Lo mejor de este libro es su formato: simple, escrito siguiendo el código de pregunta-respuesta y con una lectura sencilla que no se hace copiosa.

‘The overthinking cure’, Nick Trenton

Sobrepensar puede ser el acto que desencadena todos los pensamientos negativos que desembocan en ansiedad laboral. Este libro ofrece una base científica para evitar caer en los pensamientos negativos y conseguir salir adelante de situaciones más oscuras a través de técnicas que te va proporcionando la lectura. Un aspecto que más destaca de este libro es que las enseñanzas y las técnicas que proporciona pueden ayudarte más allá de una crisis laboral, ya que son útiles para cualquier situación de ansiedad o incomodidad.

‘The Burnout Fix’, de la Dra. Jacinta M. Jiménez

El burnout es un anglicismo que se ha asentado en nuestro vocabulario para hacer referencia a esa sensación quemarte en el trabajo. La psicóloga organizacional y especialista en bienestar laboral Jacinta M. Jiménez trata esta sensación en su libro The Burnout Fix. El libro se centra en entender cómo funciona el estrés crónico, y ofrece herramientas para prevenir el burnout y prevenir la hiperproductividad que desencadena en esa sensación. Tiene base científica, te ayuda a entender cómo tus hábitos influyen en la presión e incorpora ejercicios para aplicar estos aprendizajes en el día a día.

‘Getting Things Done’, de David Allen

Una de las cosas que más preocupación supone de cara a volver al trabajo es la organización. La idea central del libro Getting Things Done es ayudar precisamente a vaciar la mente, organizarte y sacar adelante tareas y proyectos evitando caer en el anteriormente mencionado burnout. Es un clásico entre quienes quieren aprender a dejar el estrés fuera de las cosas de trabajo y perfecto para ayudar a reducir la carga mental y mejorar la productividad y las sensaciones en el día a día laboral.