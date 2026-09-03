Los peluqueros expertos lo confirman: utilizar la crema Nivea de bote azul para el pelo está bien pero en cabellos finos o grasos «puede apelmazar»

La crema Nivea de bote azul es tendencia en redes, ya que en verano la piel necesita ser más hidratada que nunca dado que está expuesta a temperaturas extremas, aunque los expertos reinciden en que la crema Nivea tradicional no tiene propiedades aftersun. Muchas mujeres no solo la utilizan como uso corporal, sino que también la usan como mascarilla capilar.

Esta marca es de sobra conocida en España y tiene una reputación y un posicionamiento de marca sin igual. Además de caracterizarse por ser muy nutritiva, su textura forma una capa protectora sobre la piel. Ayuda a regenerar la piel, se puede usar para todo tipo de masajes, suaviza las zonas más rugosas… Es por esto que algunas usuarias han ido más allá y la están probando como mascarilla para el pelo.

La crema Nivea para el pelo

A pesar de todos los productos para reparar el cabello que existen en el mercado, en redes sociales se ha extendido la creencia de que la crema Nivea también funciona para hidratarlo.

Ariel Medeiro, experto en salud capilar, apuntó en la revista Woman que «la crema Nivea es una gran aliada para cabellos secos o extra secos porque genera una hidratación súper buena, pero siempre sin tocar la raíz. De medios a puntas. Sin embargo, no es recomendable para cabellos grasos, los cuales acumulan muchos residuos. Las melenas de pelo muy fino se engrasan fácilmente y se ensucian más de lo normal, por lo que en este caso no es acertada».

Sin embargo, Conchi Arias, experta en cabellos rizados, difiere de su compañero de profesión en el mismo medio y asegura que esta no es la función principal de la crema. «Una crema corporal está formulada para la piel, no para la fibra capilar. La piel y el cabello tienen necesidades muy distintas: mientras la piel necesita oclusión y protección superficial, el cabello requiere hidratación, nutrición y activos capaces de interactuar correctamente con la cutícula», dijo.

Otro aspecto a tener en cuenta es que no todos los cabellos son iguales y cada uno necesita un tratamiento específico. «En cabellos muy gruesos, extremadamente secos o deshidratados, puede notarse una mejora puntual en la sensación de suavidad. En cabellos finos, con tendencia grasa, cuero cabelludo sensible o cabello rizado, no lo aconsejo en absoluto: puede apelmazar, provocar acumulación de residuos y alterar el equilibrio del cuero cabelludo», concluye Arias.

En definitiva, toda tendencia en redes sociales acaba generando un sinfín de opiniones, con defensores y detractores a partes iguales. Lo único que está claro, y más en todos los temas relacionados con la estética y la belleza, es que la opinión de los expertos debe prevalecer por encima de cualquier tendencia.