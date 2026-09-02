Cristina de Hoyos, dermatóloga, sobre la crema Nivea del bote azul: «Después del verano ayuda a reducir la pérdida de agua y a recuperar la sensación de suavidad»

El final del verano suele dejar una huella visible en la piel. Sequedad, tirantez, descamación y sensación de falta de confort son algunos de los efectos que pueden aparecer después de semanas de exposición al sol, al calor, al cloro y al agua del mar. Incluso cuando se han utilizado protectores solares y se han mantenido unos mínimos cuidados, la piel puede necesitar una atención especial para recuperar su equilibrio.

En este contexto, algunos productos clásicos vuelven a ganar protagonismo. Es el caso de la tradicional crema Nivea del bote azul, un cosmético presente durante décadas en los hogares y que continúa siendo una opción habitual para quienes buscan una hidratación intensa, especialmente en determinadas zonas del cuerpo.

Pero, ¿es realmente una buena elección después del verano? La dermatóloga Cristina de Hoyos, con más de 15 años de experiencia, explica qué puede aportar esta conocida crema y, sobre todo, cómo utilizarla correctamente para aprovechar sus propiedades sin provocar problemas en la piel.

El verano puede alterar la barrera cutánea

Después de los meses de verano, la piel no sólo puede presentar un aspecto más seco. La exposición acumulada a diferentes factores externos también puede afectar a su función barrera, encargada, entre otras cosas, de ayudar a mantener el agua en las capas superficiales de la piel.

El sol, las altas temperaturas, el agua salada, el cloro de las piscinas y las duchas frecuentes pueden contribuir a incrementar esa sensación de sequedad. Por eso, al regresar a la rutina, es habitual que determinadas zonas del cuerpo reclamen productos más nutritivos.

Cristina de Hoyos explica que «después del verano, la piel suele presentar una mayor deshidratación y cierta alteración de su función barrera debido a la exposición acumulada al sol, el calor, el cloro, la sal y el uso frecuente de duchas». En estas circunstancias, considera que la clásica crema Nivea puede resultar útil, especialmente cuando existe una necesidad clara de aportar confort e hidratación.

¿Por qué el bote azul puede ser útil?

La crema Nivea clásica se caracteriza por tener una textura rica y oclusiva, una propiedad que puede resultar especialmente interesante cuando la piel ha perdido parte de su hidratación.

En este sentido, la dermatóloga señala que puede ser una alternativa adecuada «sobre todo para pieles corporales secas», ya que «su textura rica y oclusiva ayuda a reducir la pérdida de agua y a recuperar la sensación de confort y suavidad».

La diferencia es importante. La crema no debe entenderse como un tratamiento específico para reparar cualquier alteración dermatológica, sino como un producto que puede ayudar a mejorar la sensación de hidratación y confort de una piel corporal seca.

El momento adecuado para aplicarla

La forma de utilizar una crema hidratante puede ser tan importante como el propio producto. En el caso de la Nivea clásica, Cristina de Hoyos recomienda aplicarla justo después de la ducha, cuando la piel todavía conserva una ligera humedad.

La razón es sencilla: de esta manera se puede contribuir a retener parte del agua presente en la superficie cutánea. La especialista aconseja no secar la piel de forma excesiva antes de extender la crema.

«Una de las claves está en aplicar la crema justo después de la ducha, con la piel todavía ligeramente húmeda, sin frotarla previamente hasta dejarla completamente seca», explica. De esta manera, «ayudamos a retener el agua en la capa superficial de la piel».

Tampoco es necesario utilizar una cantidad excesiva. Una capa fina y bien extendida puede ser suficiente para cubrir la zona y proporcionar la sensación de confort buscada. Aplicar más producto no significa necesariamente conseguir una mejor hidratación.

Hay muchos tipos de pieles

Uno de los principales errores consiste en pensar que una crema que funciona bien en una zona corporal seca también será apropiada para el rostro. La textura y las necesidades de cada área de la piel son diferentes y esta cuestión adquiere especial relevancia cuando existe tendencia a desarrollar granitos.

Cristina de Hoyos advierte de que, en pieles con tendencia acneica, especialmente cuando se aplica en el rostro o la espalda, una crema demasiado densa puede resultar excesivamente oclusiva. En determinadas personas, esto puede favorecer la aparición de granitos o empeorar una foliculitis.

Por eso, la crema Nivea clásica puede tener sentido para unas zonas y no ser la opción más adecuada para otras. Las piernas, los talones o los codos muy secos no plantean las mismas necesidades que una cara con tendencia acneica.

¿Qué hacer si aparecen granitos?

Si después de aplicar una crema muy densa aparecen pequeños granitos, la recomendación pasa por no insistir sobre la misma zona. No significa necesariamente que el producto sea perjudicial para todo el mundo, sino que su textura puede no ser la más adecuada para determinadas pieles o áreas corporales.

«Para evitar los granitos, es importante adaptar la textura al tipo y a la zona de la piel», señala Cristina Hoyos. En su opinión, la crema Nivea clásica puede funcionar correctamente en áreas corporales muy secas, pero no tiene por qué ser la mejor alternativa para el rostro cuando existe tendencia al acné.

Así, el conocido bote azul mantiene su lugar como uno de esos productos clásicos que pueden resultar prácticos en determinados momentos, especialmente cuando la piel corporal termina el verano seca y necesita recuperar confort. La clave, según la especialista, no está tanto en utilizar más crema como en saber dónde, cuándo y sobre qué tipo de piel aplicarla.