Cristina Hoyos, dermatóloga, sobre la crema Nivea del bote azul: «Aporta alivio al mejorar la hidratación y reducir la tirantez»

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Las tradiciones de las abuelas se mantienen día tras día como remedios fundamentales para determinadas situaciones. Uno de los casos más llamativos es la Nivea de lata azul, que con sólo abrir su recipiente y oler su fragancia nos transporta a una familiaridad particular. Por eso, este producto que ha pasado de generación en generación está presente en numerosos hogares debido a su textura densa y cremosa que la ha convertido en una de las cremas más conocidas para combatir la sequedad. La dermatóloga, Cristina Hoyos, cuenta que esta crema ayuda a reducir la pérdida de agua de la piel y alivia la sensación de tirantez, pero sus características hacen que no sea un producto apto para todo tipo de pieles ni la mejor alternativa para utilizar en el rostro.

Los beneficios de esta crema

El beneficio principal de esta tradicional crema es su capacidad para ayudar a mantener la hidratación de la piel. Además, posee una composición que incluye ingredientes como glicerina, parafina, lanolina y pantenol, que contribuyen a atraer y conservar agua. Esto crea una película protectora sobre la superficie cutánea. Por lo tanto, sí resulta útil cuando la piel está muy seca o presenta tirantez. Las zonas del cuerpo que más se benefician de esta fórmula son las manos, codos, pies, rodillas y otras áreas que presenten sequedad. Al mismo tiempo, es una opción favorable en invierno, cuando las condiciones meteorológicas producen una deshidratación en la piel severa.

La sensación de hidratación

Esta crema es bastante densa y es capaz de formar una capa sobre la piel que ayuda a reducir la pérdida de agua sensible, proporcionando una sensación de confort en las zonas que están más secas o tirantes. La textura explica por qué no funciona igual de bien en todas las personas, ya que esta crema es obstructiva y resulta agradable sobre pieles secas. Aunque, para una piel grasa, podría llegar a generar una sensación de pesadez extraña.

La Nivea azul y la cara

La dermatóloga alerta que la Nivea de lata azul no es recomendable para todo tipo de pieles. Esto se debe a su textura grasa y presencia de fragancia, siendo poco apropiada para personas con piel grasa, mixta o con tendencia al acné. A su vez, algunas personas con la piel sensible o problemas como la rosácea no toleran demasiado bien esta crema. Por eso, utilizar una crema por su popularidad o antigüedad no se traduce como una opción adecuada para todo tipo de rostros.

El caso de las arrugas

La idea de que esta crema funcione como tratamiento antiedad se va quedando atrás. Este producto no está formulado para combatir signos del envejecimiento como las arrugas, manchas o pérdida de firmeza en la piel. Existen otros tratamientos que incorporan activos y elementos enfocados a esa necesidad concreta. Además, no debe utilizarse como sustituto del protector solar, ya que la hidratación no garantiza la protección frente a la radiación ultravioleta.

Su utilización correcta

La crema Nivea clásica se utiliza correctamente si se quiere aportar hidratación y reforzar la protección de una zona corporal muy seca. Por ejemplo, las manos, codos, talones y pies son áreas donde este producto se convierte en una solución bastante práctica. De esta forma, el objetivo con el que se utilice esta crema será clave, ya que dependerá del tipo de piel que tenga la persona que opte por su utilización.