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La presencia de ocho hospitales madrileños en esta clasificación no es, además, una novedad, sino la confirmación de una trayectoria que se mantiene edición tras edición. La repetida inclusión de estos centros entre los referentes internacionales en distintas especialidades pone de manifiesto el nivel de la sanidad hospitalaria madrileña y el reconocimiento que reciben sus profesionales y servicios a escala mundial.

Ocho hospitales madrileños figuran en el ranking World’s Best Specialized Hospitals 2027, elaborado por la revista ‘Newsweek’ en colaboración con Statista, que identifica a los centros de referencia internacional en 13 especialidades médicas. En concreto, la séptima edición incluye a La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, Niño Jesús y Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, y Puerta de Hierro, en Majadahonda. Todos ellos mejoran respecto a la edición anterior en una o varias de las áreas analizadas, según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.

El listado ofrece una evaluación internacional de los hospitales en especialidades como Cirugía Cardíaca, Cardiología, Endocrinología, Aparato Digestivo, Nefrología, incorporada por primera vez en esta edición, Neurología, Neurocirugía, Obstetricia y Ginecología, Oncología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Pediatría, Neumología y Urología.

La Paz, Gregorio Marañón y 12 de Octubre aparecen entre los centros destacados en las 13 especialidades analizadas. Por su parte, Ramón y Cajal figura en ocho disciplinas y mejora su posición en tres de ellas. La Paz asciende puestos en ocho especialidades y 12 de Octubre lo hace en seis, mientras que Gregorio Marañón mejora en cinco. Fundación Jiménez Díaz sube posiciones en dos áreas y Clínico San Carlos, Puerta de Hierro y Niño Jesús, en una.

Las especialidades

En Neurocirugía, los cuatro primeros hospitales españoles incluidos en la clasificación son Gregorio Marañón (39), La Paz (43), 12 de Octubre (52) y Ramón y Cajal (87). En Cirugía Cardíaca, Gregorio Marañón ocupa el puesto 19 a nivel mundial, seguido de La Paz (37) y 12 de Octubre (49), mientras que Puerta de Hierro se sitúa en el 85.

La clasificación de Neumología está encabezada en España por tres hospitales madrileños: Gregorio Marañón (28), 12 de Octubre (31) y La Paz (38). Fundación Jiménez Díaz ocupa el puesto 88. En Pediatría, Niño Jesús se sitúa en el puesto 20, ocho posiciones por encima del año anterior, seguido de La Paz (36), Gregorio Marañón (42), 12 de Octubre (108) y Ramón y Cajal (204).

En Cardiología, La Paz ocupa el puesto 18 y Gregorio Marañón el 35, mientras que 12 de Octubre se sitúa en el 92, Clínico San Carlos en el 147, Puerta de Hierro en el 158 y Ramón y Cajal en el 162. En Urología, La Paz (19) y Gregorio Marañón (33) encabezan la representación española, seguidos de 12 de Octubre (49) y Ramón y Cajal (98).

En Endocrinología, La Paz ocupa el puesto 22, por delante de Gregorio Marañón (38), Ramón y Cajal (68), Clínico San Carlos (73) y 12 de Octubre (98). En Cirugía Ortopédica y Traumatología, La Paz es el primer hospital español, en el puesto 21, seguido de Gregorio Marañón (88), 12 de Octubre (105) y Fundación Jiménez Díaz (120).

En Aparato Digestivo, Ramón y Cajal aparece en el puesto 55, Gregorio Marañón en el 59, La Paz en el 66, 12 de Octubre en el 72 y Clínico San Carlos en el 140. En Neurología, La Paz ocupa el puesto 64, Ramón y Cajal el 72, 12 de Octubre el 73, Clínico San Carlos el 112 y Gregorio Marañón el 147.

La representación madrileña también destaca en Nefrología, especialidad incorporada este año al ranking, con La Paz en el puesto 13, 12 de Octubre en el 25 y Gregorio Marañón en el 44.

En Oncología, 12 de Octubre ocupa el puesto 31, Gregorio Marañón el 36, La Paz el 39, Ramón y Cajal el 78, Clínico San Carlos el 128, Fundación Jiménez Díaz el 198 y Puerta de Hierro el 235. Por último, en Obstetricia y Ginecología, La Paz se sitúa en el puesto 12, 12 de Octubre en el 28 y Gregorio Marañón en el 50.

El ranking se basa en tres fuentes de información independientes: las recomendaciones de profesionales del sector, obtenidas mediante una encuesta internacional dirigida a especialistas médicos, personal sanitario y administradores hospitalarios; las acreditaciones y certificaciones verificadas de los centros; y la aplicación de medidas de resultados comunicados por los pacientes (PROM, por sus siglas en inglés).

Estos criterios permiten evaluar distintos aspectos de la calidad asistencial y reconocer el desempeño de los hospitales desde una perspectiva internacional y orientada al paciente.