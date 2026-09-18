Dr. Manuel de la Peña: «El vientre plano es clave en la longevidad y un ejemplo de ello es ‘El Cordobés’»

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El vientre plano es un objetivo que se puede alcanzar. Tan solo se necesita disciplina y fuerza de voluntad. El verdadero ejemplo a seguir es el del mítico torero Manuel Benítez «El Cordobés», que a sus 90 años hace una demostración de cómo se mantiene día a día en una forma excelente para no tener ni una gota de grasa en el abdomen y evitar el sobrepeso y la obesidad, como se puede observar en las redes sociales del doctor Manuel de la Peña, afamado doctor, donde se han viralizado todos los vídeos del icónico torero.

El Cordobés, al despertarse cada mañana, hace ejercicios de estiramiento en la cama y movimientos tipo bicicleta y automasaje y, nada más levantarse, realiza todo tipo de actividad física, que es continua a lo largo del día, con movimientos específicos que alargan y contraen todos los músculos abdominales. Hace bicicleta estática, levantamiento de pesas y nada en su piscina. Le encanta hacer kárate. Es de vientre plano, delgado y pura fibra.

Su gran agilidad física y mental, así como su estado de salud, le permiten aparentar una edad biológica de 60 años, según revela el doctor Manuel de la Peña.

También se hidrata muy bien, bebe dos litros de agua al día y come una dieta mediterránea basada en productos frescos de proximidad, donde el aceite de oliva virgen extra está siempre presente encima de la mesa. Eso sí, cuando ve los resultados de sus análisis clínicos, lo suele celebrar tomándose una copa de champán. No fuma ni bebe alcohol.

«Hacer lo que le alimenta»

Su filosofía de vida es «hacer lo que le alimenta» y relacionarse tan solo con un pequeño círculo de amigos a los que quiere de verdad y con los que se siente cómodo. Ya no quiere que nadie le vaya contando cosas feas. Todos estos secretos se los ha desvelado al doctor De la Peña, en un encuentro familiar donde no faltaron las gambas de Huelva.

El vientre plano es determinante en la longevidad, ya que el exceso de grasa abdominal multiplica el riesgo de infartos e ictus y la obesidad está asociada a más de 200 enfermedades, como fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, la diabetes tipo II, la hipertensión y la apnea del sueño, entre otras, como señala el doctor Manuel de la Peña en su Guía para vivir sanos 120 años.

Historias de supercentenarios

Más de 5.000 personas han pasado de los 110 años en la historia de la humanidad y, sin lugar a dudas, tiene una gran relevancia investigar a los cerca de 20.000 centenarios que hay en España y 700.000 en el mundo.

El doctor Manuel de la Peña, figura de referencia en el estudio de la longevidad, acaba de ser recibido en Audiencia Privada por el Papa León XIV, quien le concedió la Medalla de Oro de su Pontificado, en reconocimiento a su compromiso, dedicación y excelencia médica, así como a su condición de descubridor de un destacado yacimiento de supercentenarios.

Cardiólogo, escritor, doctor cum laude en Medicina y académico, preside el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y dirige la Cátedra del Corazón y Longevidad. Los numerosos galardones que ha recibido son un reflejo de su invaluable contribución al conocimiento de la longevidad humana.