La psicología dice que las personas que dan las gracias a los coches en los pasos de cebra no son sólo educadas, en realidad están valorando a los demás

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En la vida hay personas educadas y quienes demuestran todo lo contrario. Al final, lo primero se trabaja en casa y en los entorno sociales donde cada uno ha crecido. En esto se diferencia cuando hay personas que dan las gracias a los coches en los pasos de cebra especialmente cuando les dejan pasar. Esto demuestra varios factores psicológicos como educación y el valorar a los demás.

La agresividad y violencia al volante son dos factores determinantes que afectan a numerosos aspectos de la conducción. En diversos estudios se concluye que esta agresividad que se da al volante reactiva la prisa, el tráfico y el disfrute de la prioridad. El 30% de los conductores son más agresivos cuando ven peligrar su prioridad, normalmente por orgullo personal.

Cómo son las personas que dan las gracias a los coches en los pasos de cebra

Según CarCrash.es sobre un estudio acerca de cuántos peatones dan las gracias cuando cruzan por un paso de cebra, el 20% de los viandantes manifiestan su agradecimiento cuando el conductor les deja pasar.

Se ha estudiado el comportamiento de un total de 750 personas divididas entre un rango de horario de la mañana y otro de la tarde. Dentro de ese 20% que dan las gracias a los coches, los hombres de manera general tienden a agradecer más el paso que las mujeres, y las personas entre 35 y 70 realizan este pequeño gesto más que los jóvenes, independientemente de ser hombre o mujer.

Como dato curioso, dentro de este 20%, la mayoría de ellos son runners. Se ha llegado a la conclusión de que cuando se está corriendo, las personas son mucho más agradecidas ya que dentro del mundo runner cuando hay que parar el coche porque no ceden el paso, molesta de tener que detener la marcha.

Segmentando por franjas horarias, es la tarde cuando la gente es más agradecida que por las mañanas.

¿Por qué se agradece al coche que deja pasar en el paso de cebra?

Las principales causas a las que se atribuye esto es debido al estrés que genera llegar tarde al trabajo, prisas, tráfico de autobuses de colegio etc. Por el contrario, las tardes, pese a que el tráfico es similar, y el número de personas es mayor, la actitud que existe en las personas es diferente, la jornada ya está acabando y se trata de la vuelta a casa.

El estudio destaca que el 97% de los encuestados aseguran que cuando se ejecuta el gesto de agradecimiento, inmediatamente la actitud del conductor cambia positivamente respecto a lo que se pensaba inicialmente.

Personas atentas

Quienes dan las gracias a los coches en los pasos de cebra suelen mostrar una mayor atención al entorno y a los demás. No caminan en “piloto automático”, sino que registran lo que ocurre a su alrededor. Esta atención plena favorece comportamientos prosociales y está vinculada a una mayor conciencia cívica.

Según informes de la Comisión Europea sobre seguridad vial, los entornos donde peatones y conductores se reconocen mutuamente presentan menos conflictos y situaciones de riesgo.

Mayor comprensión

El gesto es una forma rápida y eficaz de comunicación no verbal. Entre otros, puede querer decir gratitud y respeto por los demás, y no es todo, también reduce la tensión en un espacio donde no es posible hablar y evita interpretaciones negativas sobre la interacción entre conductor y peatón.

Mejor convivencia

La clave es que en cualquier caso se expresa reconocimiento hacia la acción ajena. Según el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte (ETSC), dar las gracias con la mano a los coches cuando cruzas la calle es una micro expresión social que influye en el comportamiento colectivo y aumenta la predisposición de los conductores a repetir los actos de cortesía.

Cómo son las personas que agradecen

Según Psicología y Mente, quienes agradecen en general suelen utilizar la creatividad para mostrar gratitud. Las personas agradecidas lo son de todas las maneras en las que es posible dar las gracias; no se limitan a una sola categoría del estilo de “regalos materiales” o “notas de agradecimiento”.

Cualquier contexto, con cualquier tipo de recurso, es posible revelar lo que se valora y se aprecia lo que alguien ha hecho por nosotros, y poniéndole un poco de imaginación, la idea de qué hacer para expresarlo aparece fácilmente.

Y no esperan a que haya siempre a las celebraciones. No existen motivos para dejar de ser personas agradecidas durante los días que van de una celebración a la siguiente. Más allá de los cumpleaños y de la Navidad, hay muchísimos otros momentos en los que se pueden dar regalos o hacer dedicatorias.