Dolor abdominal y dificultad para ir al baño: todo lo que debes saber sobre la obstrucción intestinal

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El dolor abdominal intenso, la distensión y la dificultad repentina para ir al baño son señales de alarma que nunca deben pasarse por alto. Detrás de estas molestias puede esconderse una alteración médica que requiere atención especializada y un diagnóstico rápido.

El doctor Juan Carlos Meneu, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, explica que comprender qué ocurre en nuestro organismo cuando se produce una obstrucción intestinal es el primer paso para actuar con eficacia ante un problema que detiene por completo o afecta gravemente al tránsito digestivo de alimentos, líquidos, secreción y gases.

Causas mecánicas

Las causas que desencadenan una obstrucción mecánica varían notablemente según la edad del paciente y la localización del problema.

En la infancia, la obstrucción suele deberse a defectos congénitos como la atresia intestinal, masas duras de meconio, vólvulos (torsión de un asa) o invaginaciones intestinales. En la edad adulta, las dos causas principales en el intestino delgado son las adherencias –bandas de tejido cicatricial derivadas de cirugías previas— y las hernias de la pared abdominal. Asimismo, el duodeno puede bloquearse por causas como el cáncer de páncreas, úlceras cicatrizadas o la enfermedad de Crohn, mientras que en el intestino grueso el origen suele estar ligado a tumores como el cáncer colorrectal, la diverticulitis o los fecalomas.

Identificando los síntomas

Los signos de alerta con los que se manifiesta el paciente son muy característicos y suelen combinarse de forma progresiva:

Dolor abdominal de tipo cólico o intermitente , relacionado con los espasmos del intestino al intentar vencer el obstáculo.

, relacionado con los espasmos del intestino al intentar vencer el obstáculo. Distensión abdominal acusada y ausencia de evacuación de heces o gases.

acusada y ausencia de evacuación de heces o gases. Vómitos, los cuales tienden a aparecer de forma más precoz en las obstrucciones del intestino delgado y más tarde si el bloqueo se localiza en el colon.

Los especialistas advierten que la presencia de fiebre y de un dolor abdominal intenso y constante constituyen síntomas de gravedad que apuntan hacia posibles complicaciones severas, como la perforación de la pared intestinal. El diagnóstico médico se apoya en una minuciosa exploración física y en pruebas de imagen como la radiografía simple de abdomen y la tomografía computerizada (TC), siendo esta última esencial para identificar el lugar exacto y la causa de bloqueo.

Abordaje terapéutico: entre el manejo conservador y el quirófano

El tratamiento de esta patología requiere el ingreso hospitalario inmediato. De entrada, se implementa una vía intravenosa para rehidratar al paciente y reponer electrolitos, además de administrar antibióticos si existe riesgo de isquemia o infección. Para aliviar la distensión, se recurre habitualmente a la colocación de una sonda nasogástrica fina que extrae los fluidos y gases acumulados.

En muchos casos en los que la causa es una adherencia, el tratamiento conservador –basado en ayuno, reposo, analgesia y la propia sonda– resulta suficiente. Sin embargo, la intervención quirúrgica se vuelve obligatoria cuando fracasa dicha vía conservadora, se produce una estrangulación por hernia complicada o existe una obstrucción completa por cáncer. Las técnicas quirúrgicas empleadas varían desde la adhesiolisis y la resección intestinal hasta la colocación de stents metálicos o derivaciones mediante colostomía o ileostomía.

Prevención y pautas clave ante los primeros indicios

Establecer pautas rígidas de prevención resulta complejo, aunque mantener hábitos de vida saludables –como una dieta equilibrada rica en fibra, una correcta hidratación, la práctica de ejercicio regular y evitar el tabaco y el alcohol– ayuda a proteger el tránsito intestinal. Del mismo modo, seguir los programas de cribado y screening de cáncer colorrectal es vital, especialmente ante antecedentes familiares o cambios recientes en las deposiciones.

Por todo ello, los especialistas insisten en no normalizar la aparición de síntomas compatibles con una obstrucción. Acudir de inmediato a un profesional sanitario y buscar una valoración médica urgente puede evitar desenlaces graves e incluso fatales.