Más de 38 años de media en la primera consulta de fertilidad: ¿puede el ovario rejuvenecerse?

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La edad a la que las mujeres consultan por primera vez por problemas de fertilidad continúa aumentando. Según el dato aportado, la edad media de la primera consulta de fertilidad ya supera los 38 años, un momento en el que la reserva ovárica puede haber experimentado un descenso importante. En este contexto, la baja reserva ovárica se ha convertido en uno de los diagnósticos que más preocupan a las pacientes que desean ser madres y buscan alternativas para intentar conseguir un embarazo con sus propios óvulos antes de recurrir a la donación.

La relación entre edad y fertilidad es especialmente relevante porque la cantidad y, sobre todo, la calidad de los ovocitos disminuyen progresivamente con los años. El descenso se hace más acusado a partir de los 35 años y se acelera en la década siguiente. Por ello, cuando una mujer llega a una consulta de reproducción asistida con una reserva ovárica reducida, uno de los principales retos es determinar qué posibilidades existen de obtener ovocitos y cuál puede ser la estrategia más adecuada en cada caso.

¿Qué es exactamente la baja reserva ovárica?

La reserva ovárica hace referencia al número de ovocitos que permanecen en los ovarios y constituye uno de los elementos que se valoran al estudiar la fertilidad femenina. Para aproximarse a ella, los especialistas pueden utilizar diferentes parámetros, entre ellos la hormona antimülleriana (AMH), el recuento de folículos antrales mediante ecografía y la respuesta obtenida ante una estimulación ovárica.

Tener una reserva ovárica baja no significa necesariamente que una mujer no pueda quedarse embarazada. Se trata de un indicador que debe interpretarse junto con la edad, los antecedentes médicos, la función ovárica y el resto de factores relacionados con la fertilidad.

Además, reserva ovárica y calidad ovocitaria no son exactamente lo mismo. Una mujer puede presentar una determinada cantidad de ovocitos, pero la probabilidad de que estos sean cromosómicamente normales está estrechamente relacionada con la edad.

El interés por el llamado ‘rejuvenecimiento ovárico’

Ante esta situación, el denominado rejuvenecimiento ovárico se ha convertido en una de las líneas que más interés están despertando dentro de la reproducción asistida. Bajo este concepto se agrupan diferentes estrategias experimentales destinadas a intentar mejorar la función ovárica o la respuesta a los tratamientos de fertilidad.

Entre las aproximaciones investigadas se encuentran técnicas que buscan modificar el entorno ovárico, favorecer determinados mecanismos de reparación o mejorar la respuesta de los folículos. Algunas propuestas han estudiado el empleo de factores derivados de la propia paciente, mientras que otras se encuentran todavía en fases iniciales de investigación.

El objetivo común es ambicioso: intentar conseguir que el ovario responda mejor a la estimulación y aumentar las posibilidades de obtener ovocitos propios.

Sin embargo, es importante diferenciar entre una línea de investigación prometedora y un tratamiento cuya eficacia haya sido demostrada de forma concluyente. Actualmente, no existe evidencia suficiente para afirmar que el llamado rejuvenecimiento ovárico pueda revertir el envejecimiento de los ovarios o recuperar de manera generalizada la calidad de los ovocitos.

Antes de buscar soluciones, estudiar cada caso

La evaluación de una mujer con baja reserva ovárica debe ser individualizada. Los especialistas analizan la edad, la reserva ovárica, los antecedentes reproductivos y la respuesta a tratamientos anteriores, entre otros factores.

En determinados casos, la estimulación ovárica puede permitir recuperar varios ovocitos en un mismo ciclo. Cuando la respuesta es reducida, pueden plantearse distintas estrategias dentro de la reproducción asistida. Y cuando no es posible obtener ovocitos viables o las posibilidades con óvulos propios son muy bajas, la donación de óvulos constituye otra alternativa.

La decisión no depende únicamente de una cifra de hormona antimülleriana ni de un diagnóstico aislado. La interpretación conjunta de los resultados es fundamental para establecer unas expectativas realistas.