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Un estudio liderado por el Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona y el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra ha desarrollado un sistema de alertas capaz de identificar de forma precoz posibles casos de toxicidad hepática relacionada con medicamentos en el ámbito de la atención primaria.

El trabajo, publicado en la revista científica Clinical Gastroenterology and Hepatology, señala que este tipo de lesiones hepáticas presenta una incidencia aproximada de 10 casos por cada 100.000 habitantes al año. Su detección temprana resulta especialmente relevante, ya que permite actuar antes de que la lesión progrese y favorecer una recuperación completa.

Para evaluar la utilidad del sistema, el equipo investigador realizó un seguimiento prospectivo de 91.798 adultos atendidos en tres centros de atención primaria de Barcelona. El sistema de alertas se activaba automáticamente cuando los análisis de sangre detectaban determinadas alteraciones en las enzimas hepáticas.

Una vez generada la alerta, cada caso era revisado por especialistas en hepatología, que analizaban si las alteraciones podían estar relacionadas con algún medicamento y descartaban otras posibles causas.

Durante los dos años que duró el estudio, el sistema permitió identificar 20 casos confirmados de toxicidad hepática causada por medicamentos.

Los fármacos relacionados con la mayoría de los casos fueron los analgésicos y las estatinas, además de determinados suplementos dietéticos y productos de origen herbal. Estos últimos también pueden provocar alteraciones hepáticas y, por ello, deben tenerse en cuenta al evaluar a pacientes con cambios en las enzimas del hígado.

Todos los casos detectados durante el estudio fueron leves y evolucionaron favorablemente después de retirar el medicamento responsable. Ninguno de los pacientes necesitó ser hospitalizado.

Los investigadores consideran que la incorporación de sistemas automatizados de alerta en atención primaria puede facilitar la identificación temprana de estas lesiones y permitir una intervención rápida, especialmente en pacientes que toman varios medicamentos o que presentan factores que pueden aumentar el riesgo de toxicidad hepática.

El estudio pone así de relieve el potencial de las herramientas de monitorización clínica integradas en la atención primaria para detectar efectos adversos de los tratamientos antes de que puedan derivar en complicaciones de mayor gravedad.