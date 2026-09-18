Los últimos estudios coinciden y demuestran que cepillarse los dientes correctamente lleva seis minutos

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Cepillarse los dientes forma parte de una de esas rutinas que realizamos casi de manera automática. Sin embargo, hacerlo todos los días no significa necesariamente que la técnica, la duración o la frecuencia sean las adecuadas. Una reciente entrevista de la dentista Filipa Fernandes en el programa Consulta Aberta, de SIC Noticias, destaca que algunos estudios apuntan a que para realizar un cepillado especialmente minucioso pueden ser necesarios seis minutos, hasta el punto de recomendar poner Bohemian Rhapsody antes de empezar. La afirmación abre el debate sobre cuánto tiempo necesitamos realmente para cuidar la boca.

La recomendación habitual para cepillarse los dientes de las principales instituciones sanitarias es bastante más breve. El NHS británica aconseja cepillarse durante unos dos minutos, dos veces al día, con pasta dental fluorada, mientras que la Asociación Dental Americana mantiene la misma pauta. Por tanto, los seis minutos mencionados por Fernandes no deben interpretarse como una nueva norma universal que obligue a permanecer frente al lavabo durante una canción completa. La cuestión fundamental es que el tiempo permita limpiar todas las superficies de los dientes y la línea de las encías sin hacerlo con prisas ni ejercer una presión excesiva.

Cuánto tiempo es normal cepillarse los dientes

La duración, además, puede necesitar adaptaciones individuales según la salud bucodental de cada persona. Además, una limpieza eficaz no consiste en frotar durante más tiempo, sino en distribuir bien los movimientos para llegar bien a cada zona. La constancia diaria sigue siendo la herramienta fundamental para prevenir problemas frecuentes.

Los dos minutos son la referencia más extendida para la higiene diaria. El NHS recomienda utilizarlos en cada cepillado y prestar atención a las superficies exteriores, interiores y de masticación. La Asociación Dental Americana también considera dos minutos, dos veces al día, una pauta de consenso.

Entonces, ¿de dónde surge la idea de dedicar seis minutos? La entrevista de Filipa Fernandes plantea una perspectiva centrada en la minuciosidad. Una persona que pasa rápidamente el cepillo por los dientes puede necesitar más tiempo para llegar a zonas posteriores, caras internas y espacios próximos a las encías. Seis minutos pueden funcionar, por tanto, como una manera de ralentizar el proceso, pero no equivalen a una recomendación sanitaria general para toda la población.

La técnica importa más que el cronómetro

El tiempo por sí solo no garantiza una buena limpieza al cepillarse los dientes. Conviene colocar el cepillo formando aproximadamente un ángulo de 45 grados respecto a la línea de las encías y realizar movimientos suaves y cortos.

Hay que recorrer las superficies externas e internas y las zonas de masticación, sin olvidar los dientes posteriores, que suelen quedar fuera de la atención cuando el cepillado se realiza con demasiada rapidez.

La presión también es importante. Frotar con demasiada fuerza no mejora necesariamente la eliminación de placa y puede irritar las encías. Un cepillo de filamentos suaves resulta adecuado para la mayoría de los adultos, aunque las necesidades individuales pueden variar.

El papel del flúor

El dentífrico tampoco es un detalle secundario. La Organización Mundial de la Salud recomienda el cepillado dos veces al día con pasta dental que contenga entre 1000 y 1500 partes por millón de flúor. Este mineral ayuda a prevenir la caries y favorece la protección del esmalte.

Tras el cepillado, se aconseja escupir el exceso de pasta y no enjuagarse inmediatamente con agua, ya que hacerlo puede eliminar parte del flúor que permanece sobre los dientes.

No hay que olvidar los espacios al cepillarse los dientes

El cepillo no llega correctamente a todas las zonas situadas entre los dientes. Por eso, la higiene diaria puede complementarse con hilo dental o cepillos interdentales, especialmente cuando así lo aconseje un profesional. También conviene prestar atención a la lengua y mantener una alimentación moderada en azúcares libres.

La prevención resulta especialmente relevante porque las enfermedades bucodentales no dependen únicamente de los hábitos individuales. La OMS señala que el acceso desigual a los servicios odontológicos y los costes de la atención también influyen en la salud oral.

¿Es necesario poner una canción?

Utilizar una canción puede ser un recurso práctico para quienes tienen dificultades para calcular el tiempo, pero no hace falta convertir los seis minutos en una obligación. Si una persona consigue realizar un cepillado completo y cuidadoso en unos dos minutos, esa duración coincide con las recomendaciones sanitarias habituales.

Lo importante es evitar tanto el cepillado apresurado como la idea de que permanecer más tiempo garantiza automáticamente mejores resultados. La salud bucodental depende de la combinación de frecuencia, técnica, pasta fluorada, limpieza interdental y revisiones cuando sean necesarias.

Así, Bohemian Rhapsody puede servir como una curiosa banda sonora para mejorar la atención durante el cepillado, pero la referencia diaria sigue estando en torno a dos minutos. Los seis minutos pueden entenderse como una propuesta para profundizar en la limpieza, no como un requisito universal.