Los neurólogos y expertos en salud coinciden: esto es lo que ocurre en el cerebro de las mujeres durante la menopausia y pocas lo saben

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Una investigación dirigida por las neurocientíficas de la Universidad de Ámsterdam Sophie van’t Hof y Elseline Hoekzema y publicada recientemente en la revista Nature Communications, aporta nuevos datos sobre lo que sucede en el cerebro de las mujeres durante la menopausia. Para realizar el estudio, utilizaron diferentes técnicas de neuroimagen, entre ellas la resonancia magnética, con el objetivo de analizar el volumen de materia gris cortical durante cada una de estas etapas.

«Es la primera vez que se estudian de manera conjunta. Hasta ahora, la pubertad, el embarazo y la menopausia se analizaban por separado y, en el caso de esta última, apenas conocemos cómo puede afectar al cerebro. Por eso este estudio resulta especialmente interesante. Además, se ha realizado con una muestra amplia y significativa», explica Guiomar Niso, doctora en Ingeniería Biomédica y especialista en neuroimagen del Centro de Neurociencias Cajal.

Cambios en el cerebro de las mujeres durante la menopausia

El trabajo analizó los cambios que experimenta el cerebro durante tres momentos clave en la vida de las mujeres: la pubertad, el embarazo y la menopausia. Para ello, se analizaron imágenes obtenidas mediante resonancia magnética de 1.095 participantes, a las que se realizó un escáner en dos momentos distintos.

La pubertad y el embarazo podrían compartir, al menos en parte, algunos mecanismos de remodelación cerebral, aunque cada proceso responde a necesidades diferentes. La primera prepara al organismo para alcanzar la madurez reproductiva y social, mientras que el segundo lo adapta a las exigencias de la gestación, el parto y el cuidado de una criatura.

La menopausia, en cambio, presenta una diferencia significativa. Entre las mujeres que pasaron de la etapa premenopáusica a la posmenopáusica, las investigadoras no detectaron una reducción significativa ni del volumen cerebral ni del volumen cortical de materia gris en comparación con los grupos de control. Por el contrario, aquellas que continuaron en la etapa premenopáusica o posmenopáusica durante el período analizado sí experimentaron el descenso progresivo relacionado con el envejecimiento.

Pérdida de materia gris

Durante la pubertad, concretamente con la llegada de la primera menstruación, las niñas experimentan una disminución aproximada del 0,13% mensual en el volumen total de materia gris y del 0,16% en el de materia gris cortical. Ésta última se encuentra en la corteza cerebral y desempeña un papel esencial en funciones cognitivas superiores como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la percepción sensorial y la toma de decisiones.

En el embarazo, la reducción alcanza el 0,12% mensual tanto en el volumen total de materia gris como en el cortical, unas cifras, por tanto, muy similares a las observadas durante la pubertad. Además, otros trabajos publicados recientemente han señalado que la disminución del volumen de materia gris a lo largo de la gestación podría llegar hasta el 4,9%, aunque parte de este volumen se recupera durante el posparto.

«Lo que dice el estudio es que, con la edad, se va produciendo un declive de la materia gris de las mujeres sanas y, sin embargo, durante la menopausia eso deja de ocurrir. Llama la atención que los datos muestren una tendencia a la estabilidad en lugar de una revolución en el cerebro. En el embarazo se ha observado que las reducciones en la estructura cerebral se asocian con hormonas gestacionales, especialmente estrógenos y progesterona. En la adolescencia esto también se conoce, pero en la menopausia aún no lo sabemos. Podría pensarse que también ocurre, pero de momento es pura especulación», explica Sophie van’t Hof.

Ahora bien, afirmar que la menopausia «no reduce la materia gris» no significa que esta etapa no produzca cambios en el cerebro. Las hormonas intervienen en numerosos procesos, entre ellos la regulación de la temperatura corporal, el sueño, el estado de ánimo, la atención, la memoria, el metabolismo y el funcionamiento del sistema vascular.

Efectos cognitivos

«Suele existir el sesgo de asumir, automáticamente, que perder volumen cerebral es malo y que ganarlo o mantenerlo es bueno. Lo hemos visto mucho con el llamado «cerebro del embarazo», pero ahora empezamos a saber que podría ser una función adaptativa. Con la menopausia ocurre lo opuesto: no se puede afirmar si es bueno o malo que no se pierda volumen. Puede que el cerebro esté cambiando, pero no a ese nivel o de esa manera y que esos otros cambios expliquen algunas de las cosas que ocurren durante la menopausia a nivel cognitivo.

Las mismas neuronas, por ejemplo, pueden estar comunicándose de forma diferente y eso en una foto no lo puedes ver. Necesitaríamos una información dinámica, qué pasa milisegundo a milisegundo en el cerebro, para ver cómo se reestructura la red neuronal. Eso también ocurre, por ejemplo, con enfermedades como la epilepsia. Puede que la resonancia sea igual a la de un cerebro sano y no haya diferencias en la materia gris, pero la dinámica hace que algunas personas tengan crisis epilépticas y otras no», concluyen las investigadoras.