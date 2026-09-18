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Septiembre es el Mes del Cáncer Sanguíneo y, coincidiendo con su conmemoración, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), junto con la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y su grupo de trabajo HematoREDECAN, ha presentado una nueva edición del informe ‘Las cifras del cáncer sanguíneo en España: proyecciones de incidencia para 2027 y estimaciones de supervivencia’. Este año, además de actualizar las cifras de incidencia y supervivencia de las diferentes neoplasias hematológicas, se ha presentado un análisis específico sobre la evolución epidemiológica del mieloma múltiple, que pone de manifiesto la importante mejora de la supervivencia experimentada en las últimas décadas.

En el encuentro han participado María Victoria Mateos, presidenta de la SEHH y coordinadora del Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA); Rafael Marcos Gragera, facultativo de la Unidad de Epidemiología y Registro de Cáncer de Girona (ICO-Girona), presidente de REDECAN y coordinador de HematoREDECAN; Alejandro Martín García-Sancho, presidente del Grupo Español de Linfomas (GELTAMO); José Manuel Puerta, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de Granada; y Marcos Martínez, gerente de AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia.

Según las nuevas proyecciones, en 2027 se diagnosticarán 28.697 nuevos casos de cáncer hematológico en España, lo que mantendrá a estas neoplasias como el quinto grupo de cáncer más frecuente en nuestro país, únicamente por detrás de los cánceres de mama, pulmón, próstata y colon. En conjunto, representarán aproximadamente el 10% de los nuevos diagnósticos de cáncer. La supervivencia a cinco años del conjunto de las neoplasias hematológicas analizadas se sitúa en el 63%.

«Disponer de información epidemiológica actualizada y de calidad es esencial para conocer su impacto real, anticipar las necesidades asistenciales y orientar adecuadamente los recursos destinados al diagnóstico, el tratamiento y la investigación», asegura Mª Victoria Mateos.

Por su parte, Rafael Marcos Gragera comenta que «los registros poblacionales de cáncer son una herramienta fundamental para conocer la magnitud y la evolución del cáncer en la población, permitiéndonos analizar tanto la incidencia como la supervivencia de los pacientes». Para elaborar estas estimaciones se han utilizado los datos de incidencia del periodo 2010-2019 procedentes de los registros poblacionales de cáncer.

A partir de estas tendencias observadas, «hemos realizado las proyecciones para los próximos años. Estas estimaciones no son una predicción exacta, sino una herramienta que nos permite anticiparnos a las necesidades futuras y planificar mejor los recursos sanitarios. Por eso, mantener unos registros poblacionales de calidad y seguir la evolución de la incidencia y la supervivencia es esencial para evaluar el progreso y orientar las políticas de control del cáncer», añade.

Más de 20.000 nuevos diagnósticos de neoplasias linfoides

El cáncer hematológico se divide fundamentalmente en neoplasias linfoides, neoplasias mieloides e histiocitosis. Para 2027, las neoplasias linfoides continuarán siendo las más frecuentes, con una estimación de 20.454 nuevos casos, frente a 8.047 neoplasias mieloides y 197 histiocitosis. Las neoplasias linfoides representan el 67,9% de los cánceres hematológicos. Dentro de ellas, las neoplasias de células B maduras constituyen el grupo mayoritario.

Para 2027, las neoplasias linfoides concretas con mayor incidencia serán el mieloma múltiple, con 3.996 nuevos casos; el linfoma difuso de células B grandes, con 3.991; el linfoma folicular, con 2.803; la leucemia linfática crónica, con 2.119; y el linfoma de la zona marginal, con 1.570 casos. A estos se suman 1.497 nuevos diagnósticos de linfomas no Hodgkin de células T/NK.

En términos generales, la incidencia de las neoplasias linfoides se ha mantenido estable en los últimos años, es mayor en hombres que en mujeres y aumenta con la edad. En cuanto a supervivencia, esta disminuye a medida que aumenta la edad; las mujeres presentan un mejor pronóstico y se observa una mejora general en los años más recientes.

«Las cifras del informe muestran la importante carga de los linfomas y el margen de mejora, especialmente en los pacientes mayores. Los datos de supervivencia corresponden a diagnósticos de 2010–2019 y todavía no reflejan plenamente los avances recientes. Las células CAR-T han abierto una posibilidad real de curación para pacientes con linfomas B agresivos resistentes a la quimioterapia».

Así, junto con los anticuerpos biespecíficos, los anticuerpos conjugados y otras terapias dirigidas, están transformando el abordaje de los linfomas. Desde grupos como GELTAMO, impulsamos estudios y ensayos clínicos para seguir mejorando los resultados. Nuestro reto es aumentar las curaciones y prolongar el control de la enfermedad con mejor calidad de vida para los pacientes», explica Alejandro Martín García-Sancho.

Neoplasias mieloides: cerca de 8.050 nuevos casos

Por su parte, se prevé diagnosticar 8.047 nuevos casos de neoplasias mieloides en 2027. Las más frecuentes serán las neoplasias mieloproliferativas, con 2.978 casos; los síndromes mielodisplásicos, con 2.192; y la leucemia mieloide aguda, con 1.999 nuevos diagnósticos. La incidencia de las neoplasias mieloides muestra un ligero descenso en los últimos años; es superior en los hombres y aumenta con la edad.

En términos de supervivencia, las neoplasias mieloproliferativas presentan el mejor pronóstico dentro de este grupo, mientras que la leucemia mieloide aguda presenta los resultados menos favorables. También aquí las mujeres muestran una mayor supervivencia y, globalmente, se observa una mejoría en los años más recientes. Como ejemplo de la heterogeneidad entre las diferentes enfermedades, la supervivencia a cinco años alcanza el 83,5% en las neoplasias mieloproliferativas, frente al 37,8% en los síndromes mielodisplásicos y el 24,7% en la leucemia mieloide aguda.

«Ante esta clara heterogeneidad, desde la SEHH consideramos que uno de nuestros principales retos sigue siendo mejorar los resultados de las leucemias agudas, especialmente de la leucemia mieloide aguda, cuya supervivencia a cinco años continúa siendo limitada», señala José Manuel Puerta.

«En paralelo, los avances alcanzados en las leucemias crónicas están permitiendo, no sólo un mejor control de la enfermedad, sino también tratamientos cada vez más eficaces, seguros y compatibles con una buena calidad de vida. El reto de la hematología es trasladar este progreso a las leucemias agudas, incorporando innovación terapéutica y medicina de precisión para conseguir mayor supervivencia y, al mismo tiempo, una mejor calidad de vida para nuestros pacientes», añade.

Cáncer sanguíneo en niños

En la población infantil de 0 a 14 años, se estima que en 2027 se diagnosticarán 441 nuevos casos de cáncer hematológico, de los cuales 281 serán leucemias y 160 linfomas. Las leucemias supondrán, por tanto, el 64% de los nuevos diagnósticos y los linfomas, el 36%. Los datos del periodo 2010-2019 no muestran un aumento de la incidencia de leucemias y linfomas en niños. Por el contrario, sí se observa una mejora de la supervivencia en los últimos años, sin diferencias significativas entre niños y niñas. En concreto, la supervivencia a cinco años de las leucemias infantiles pasó del 83,4% en 2010-2014 al 87,4% en 2015-2019, mientras que en los linfomas aumentó del 94,2% al 95,4% entre ambos periodos.

Mieloma múltiple: una supervivencia que se ha transformado en las últimas décadas

Una de las principales novedades de la presentación de este año es el análisis específico dedicado al mieloma múltiple y otras neoplasias de células plasmáticas, que permite observar su evolución epidemiológica y de supervivencia durante casi tres décadas, entre 1993 y 2019. Los registros de REDECAN identificaron durante ese periodo un total de 16.871 neoplasias de células plasmáticas, de las cuales, el 94,1% correspondieron a mieloma múltiple.

El análisis muestra que la incidencia de estas neoplasias se ha mantenido, en términos generales, estable desde mediados de la década de 1990. La edad media al diagnóstico se sitúa en torno a los 70 años y la incidencia es mayor en los hombres, salvo en el caso de la leucemia de células plasmáticas. La evolución de la supervivencia constituye, sin embargo, uno de los resultados más destacados.

La supervivencia a cinco años de las neoplasias de células plasmáticas pasa del 27,3% entre 1993 y 2001, al 39,6% entre 2002 y 2010, y al 51% entre 2011 y 2019. En el análisis año a año incluido en el informe, la supervivencia a cinco años evoluciona desde aproximadamente el 23,4% en 1993 hasta el 56,9% en 2019.

Los datos más recientes específicos de mieloma múltiple también muestran esta tendencia favorable: su supervivencia a cinco años se incrementa del 46,9% en el periodo 2010-2014 al 54,3% entre 2015 y 2019. «Esta mejoría, probablemente, será aún más evidente cuando dispongamos de datos correspondientes a los años posteriores a 2019, tras la incorporación de nuevas combinaciones y terapias avanzadas, como los anticuerpos biespecíficos y las células CAR-T. Estos tratamientos están logrando respuestas más profundas y duraderas, y condicionando que la supervivencia de los pacientes con mieloma esté siendo similar a su expectativa de vida», explica la presidenta de la SEHH.

La perspectiva de los pacientes

El avance en la supervivencia de muchas neoplasias hematológicas hace que cada vez cobre mayor importancia no solo vivir más, sino hacerlo con la mejor calidad de vida posible, garantizando un acceso adecuado a la atención, el seguimiento y las innovaciones que puedan aportar beneficio a los pacientes. «Desde AEAL valoramos muy positivamente los avances diagnósticos y terapéuticos que están permitiendo que las personas con cáncer hematológico vivan más y mejor. Sin embargo, el progreso no puede medirse únicamente en nuevos tratamientos y supervivencia. Debemos garantizar que la innovación llegue de forma equitativa a todos los pacientes, y avanzar hacia una atención integral que responda también a las necesidades físicas, emocionales, sociales y laborales que todavía permanecen sin cubrir», comenta Marcos Martínez.