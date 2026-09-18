Pablo Crespo, Fenin: «La tecnología sanitaria invierte 344 millones en I+D+i y aumenta un 94% las patentes»

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Las compañías de Tecnología Sanitaria superan los 344 millones de euros de inversión anual en I+D+i en España, siendo el sector que presenta la mayor intensidad de I+D sobre facturación (un 7%) entre los sectores industriales a nivel nacional. Esta apuesta por la innovación conlleva un crecimiento del 94% en los registros de patentes de tecnologías sanitarias en la última década: de 86 en 2016 hasta las 167 solicitudes registradas en 2025, máximo histórico del sector. Además de la inversión propia, esta industria muestra una “alta capacidad” para captar financiación competitiva, nacional y europea. De hecho, España lidera la captación de fondos en Europa en tecnologías sanitarias, con el 21,8% del total de fondos dispuestos por la Unión Europea.

Estos datos se recogen en el informe Análisis de las capacidades de I+D+i en el ámbito de las tecnologías sanitarias en España, desgranado por Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, durante el Seminario de Periodistas 2026 organizado los días 15 y 16 de septiembre en Córdoba. Este encuentro ha servido, además, para conocer las propuestas del sector para seguir fortaleciendo el ecosistema innovador en tecnologías sanitarias y la competitividad de las compañías ante el complicado contexto geopolítico y productivo en el que opera esta industria, en vísperas del año electoral que afronta España en 2027.

Pablo Crespo ha indicado que los datos «muestran un sector líder en innovación y un excelente posicionamiento internacional, siendo ambos factores determinantes para ayudar a que nuestro sistema sanitario ofrezca una atención sanitaria más precisa, personalizada y eficiente, y posicionándose como motor de progreso económico y social del país».

El secretario general de Fenin ha recordado que la industria de Tecnología Sanitaria ya aporta más de 6.000 millones de euros al PIB nacional y tiene potencial para incrementar su contribución «siendo para ello necesario que se adapte el marco normativo vigente para permitir la mejora de la competitividad del sector, con medidas como la indexación de los contratos públicos sanitarios y la incorporación ágil de la innovación».

I+D+i, emprendimiento e internacionalización

En su compromiso por la I+D+i, junto a la inversión conjunta de 344 millones de euros anuales, el 85% de las empresas de Tecnología Sanitaria cuentan con departamento de I+D+i y un 38% de ellas dispone de centro de I+D en España. También se destaca el “grado de madurez creciente y notable diversificación tecnológica” del ecosistema español de startups y la existencia de 71 spin-offs relacionadas con tecnologías sanitarias (el 84% del total de spin-offs promovidas por los institutos de investigación sanitaria).

Las capacidades de investigación muestran una «elevada especialización y alineación» con los principales retos sanitarios y las prioridades de las políticas nacionales y europeas de I+D+i, destacando áreas como oncología, neurociencias, enfermedades infecciosas, medicina personalizada, inteligencia artificial, salud digital, bioingeniería, fotónica, etc.

Respecto a la captación de financiación nacional, el informe destaca la fortaleza de esta industria para competir, colaborar y liderar proyectos de alto impacto. En la última década, las compañías han conseguido financiación pública por un valor de 202,4 millones de euros, con un total de 341 proyectos de I+D+i del sector financiados por el CDTI (29 en 2025). El informe también pone en valor que el 59% del total de fondos han sido captados por pymes.

En el análisis territorial, se constata una concentración de la actividad innovadora en determinados polos tecnológicos regionales como Cataluña y Comunidad de Madrid, donde existen ecosistemas de innovación más maduros. En este sentido, el informe aboga por impulsar “políticas activas” en otras CC. AA. para fortalecer la transferencia de conocimiento, desarrollar programas de emprendimiento e incubación sectorial, e incentivos fiscales para atraer inversión.

La protección de los resultados de I+D+i mantiene una tendencia creciente desde 2016, con récord de registros de patentes en 2025 (167 solicitudes). No obstante, existe de margen de mejora respecto a los principales países europeos. Uno de los principales retos identificados en esta área alude a la limitada internacionalización de la protección de las invenciones con origen español: cada innovación tecnológica desarrollada en España se protege, de media, en 2,74 países.

Esta situación se achaca, entre otros factores, a las dificultades que afrontan las compañías para sostener los elevados costes asociados a una protección internacional amplia. El informe aboga por definir una estrategia nacional de protección y valorización internacional de la I+D+i y facilitar líneas de financiación para la extensión internacional de patentes.

Apuesta por la Compra Pública de Innovación

El informe concluye que el Sector de Tecnología Sanitaria español cuenta con una sólida capacidad para generar conocimiento, captar financiación selectiva, desarrollar tecnologías innovadoras, crear nuevas empresas y atraer inversión en ámbitos estratégicos para el sistema sanitario. Ahora bien, esta «excelencia científica y tecnológica» de la industria todavía presenta un margen significativo de mejora en su valoración, protección e incorporación al sistema.

El informe aboga por impulsar instrumentos legislativos y económicos que aceleren la transferencia de la innovación tecnológica al mercado y su adopción por el sistema sanitario. Una medida destacada es la apuesta por modelos de Compra Pública de Innovación, una «herramienta estratégica» para la incorporación temprana de nuevas soluciones a la práctica asistencial y mejorar la eficiencia del sistema, reducir la incertidumbre asociada a la innovación y fortalecer el tejido empresarial.

De forma complementaria a las medidas que recoge este documento, otras propuestas trasladadas por Fenin a las administraciones y formaciones políticas para mejorar el acceso a la innovación y la competitividad de las compañías pasan, entre otras, por el desarrollo de un marco normativo propio para las tecnologías y productos sanitarios, la indexación de los contratos públicos al IPC y la puesta en marcha de un Plan de Industrialización para este sector.

Visita al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

En el marco del seminario, los periodistas han visitado el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que este año celebra su 50 aniversario, para conocer de primera mano la transformación que la tecnología sanitaria está impulsando en el ámbito quirúrgico y la apuesta del centro por la cirugía de alta complejidad, la robótica, los quirófanos inteligentes y la innovación aplicada a la práctica clínica.

El director gerente, Francisco Triviño, ha señalado que «la tecnología sanitaria es hoy una aliada imprescindible para seguir avanzando en calidad, precisión y seguridad. El reto no consiste únicamente en incorporar nuevos equipos, sino en integrar la innovación en todo el proceso asistencial, desde la planificación previa hasta el propio acto quirúrgico. La cirugía robótica, los quirófanos inteligentes, la navegación o la impresión 3D nos permiten anticiparnos, estudiar cada caso con mayor detalle y abordar procedimientos de gran complejidad minimizando riesgos para los pacientes».

El jefe de Cirugía General, Javier Briceño, ha presentado la evolución de la tecnología sanitaria aplicada al quirófano, desde la cirugía mínimamente invasiva hasta la incorporación de la robótica, los quirófanos inteligentes y el quirófano híbrido. El hospital cordobés ha consolidado la cirugía robótica y ha ampliado progresivamente sus indicaciones, incorporándola a procedimientos de creciente complejidad.

La visita ha permitido conocer también el trabajo de la Unidad de Innovación, orientada a trasladar nuevas soluciones tecnológicas a la práctica asistencial. Su actividad se basa en detectar necesidades surgidas en el propio entorno clínico y trabajar junto a profesionales sanitarios, investigadores y perfiles tecnológicos para desarrollar herramientas que puedan mejorar los procesos y aportar valor al paciente.