La investigación española demuestra que el control selectivo de depredadores contribuye a incrementar las poblaciones de conejo y perdiz roja

La recuperación del conejo de monte y la perdiz roja puede beneficiarse de una gestión selectiva de los depredadores.

Una investigación desarrollada durante tres años en un coto de Badajoz ha analizado la eficacia de distintos métodos de control y su incidencia sobre especies no objetivo. Los resultados apuntan a efectos positivos sobre ambas especies cinegéticas.

El control selectivo de depredadores favorece al conejo y la perdiz roja

El estudio, publicado en Wildlife Biology, evaluó durante 2021 y 2023 diferentes técnicas dirigidas principalmente contra zorro, urraca y jabalí. El trabajo se desarrolló en un terreno cinegético mediterráneo de 8,93 kilómetros cuadrados situado en la provincia de Badajoz, con presencia de especies protegidas como el lince ibérico y el águila imperial.

La investigación combinó trampeo y métodos de caza realizados por personal especializado. Los autores señalan que el control de depredadores generalistas resultó eficaz para incrementar la abundancia de perdiz roja y conejo de monte.

En la perdiz, el efecto se relacionó principalmente con una mayor supervivencia de los ejemplares juveniles, mientras que en el conejo aumentó la abundancia primaveral.

Los efectos tampoco aparecieron de forma inmediata. Según los resultados difundidos sobre el estudio, la respuesta positiva comenzó a observarse a partir del segundo año en la perdiz roja y del tercero en el conejo.

El trabajo, por tanto, plantea que la gestión debe evaluarse durante varios años para medir sus efectos sobre las poblaciones.

¿Qué métodos de control de depredadores resultaron más selectivos?

El análisis registró 9.326 jornadas de trampeo. La jaula utilizada para controlar la urraca alcanzó una selectividad del 99,44%, con 354 capturas de esta especie y solo dos ejemplares de fauna no objetivo, que fueron liberados. En el caso del zorro, el lazo Collarum obtuvo una selectividad del 95,24%, frente al 83,33% del Belisle Selectif.

La investigación también analizó 101 jornadas de caza, con un esfuerzo total de 737,2 horas de cazador. La caza en madriguera fue el método más eficiente para el zorro, con 0,20 capturas por hora de cazador, mientras que la modalidad de espera alcanzó 0,22 capturas de jabalí por hora. Las batidas concentraron el 58,1% de las capturas de zorro y jabalí.

¿Cuándo es más eficaz el control de depredadores?

El momento de actuación también condicionó los resultados. El estudio señala que el esfuerzo contra zorros y urracas se concentró entre enero y junio, periodo que coincide con la reproducción de la perdiz y con una elevada actividad reproductiva de los lagomorfos. Para el jabalí, la mayor eficiencia se registró entre julio y diciembre.

La investigación subraya que el control selectivo no debe analizarse de forma aislada. El terreno estudiado contaba con condiciones favorables para la caza menor y medidas de gestión del hábitat.

Los propios autores advierten de que el control no se realizó de manera aleatoria y que otros factores pudieron influir en los resultados. Por ello, plantean ampliar este tipo de estudios a otros hábitats y situaciones.

Por último, hay que destacar que el estudio ha sido desarrollado por la Fundación Artemisan con la colaboración de la Junta de Extremadura y la Universidad de León.