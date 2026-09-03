¿Cuánto sabes de la historia de España en los premios Oscar? Ponte a prueba con este test
España elige a sus tres candidatas para los Oscar 2027: ‘La bola negra’ de Los Javis parte como favorita frente a ‘El ser querido’ y ‘Los domingos'
Esta mañana se han anunciado los tres largometrajes preseleccionados para representar a España en la 99. ª edición de los Premios Oscar, dentro de la categoría de Mejor Película Internacional: El ser querido (Rodrigo Sorogoyen), La bola negra (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa). ¿Cuánto sabes del paso de nuestro país por los galardones más importantes del cine? Ponte a prueba con este test.
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