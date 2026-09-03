El pueblo vasco donde nació Mikel Oyarzabal y que merece una escapada: qué ver y qué hacer

Hay lugares que no necesitan grandes monumentos ni aparecer constantemente en las listas de destinos más visitados para tener una historia que contar. Éibar es uno de ellos. Situada en el interior de Gipuzkoa, entre montañas y a orillas del río Ego, esta localidad vasca está estrechamente ligada a la trayectoria de Mikel Oyarzabal, uno de los grandes nombres del fútbol español y natural de la ciudad. Pero más allá de haber visto crecer al capitán de la Real Sociedad, Éibar tiene una personalidad propia construida durante siglos alrededor de la industria, la tradición armera, los caseríos y una particular orografía que ha condicionado su forma de crecer.

Una ciudad encajada entre montañas

La primera impresión que ofrece Éibar ayuda a entender buena parte de su carácter. La localidad se encuentra en un estrecho valle atravesado por el río Ego y rodeado de montañas, un paisaje que ha condicionado tanto su desarrollo urbano como la vida de sus habitantes. Las calles, edificios y barrios se adaptan a las laderas, creando una fisonomía muy diferente a la de las grandes ciudades turísticas del País Vasco.

Ese paisaje montañoso también explica por qué Éibar tiene una personalidad tan ligada al trabajo y a la industria. Durante décadas, la localidad creció al ritmo de sus fábricas y talleres, especialmente alrededor de una actividad que acabaría convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad: la fabricación de armas. La tradición industrial de la ciudad se remonta siglos atrás y dejó una profunda huella en su economía, su arquitectura y en la propia identidad de los eibarreses.

San Andrés, una de sus grandes referencias históricas

Entre los lugares que merece la pena conocer se encuentra la iglesia de San Andrés, uno de los edificios más representativos del patrimonio de Éibar. El templo tiene origen medieval y fue reconstruido en el siglo XV, conservando elementos arquitectónicos y artísticos que permiten acercarse a la historia de la localidad. Entre ellos destacan sus capiteles y determinados elementos de su fachada norte.

La visita permite cambiar de perspectiva y descubrir una Éibar que va más allá de la imagen industrial que tradicionalmente se asocia a ella. Porque antes de convertirse en uno de los grandes núcleos manufactureros de Gipuzkoa, la zona ya contaba con una historia mucho más antigua.

De hecho, los restos arqueológicos encontrados en lugares como Kalamua y Akondia evidencian la presencia humana en el entorno desde épocas prehistóricas. También existen vestigios vinculados a la época romana y a la evolución posterior del territorio del valle del Deba.

Los caseríos que sobreviven en las laderas

Otra de las caras menos conocidas de Éibar aparece cuando se abandona el centro urbano y se mira hacia las zonas rurales. Las laderas conservan numerosos caseríos tradicionales, algunos de ellos con un notable interés arquitectónico.

Entre los ejemplos que forman parte del patrimonio rural de la localidad aparecen Eguiguren, Untzeta, Zelaia, Zozola, Areta, Iraegi Handikoa, Barrenetxea, Gisasola, Suinaga, Iraragorri o Mandiola Azpikoa. También destaca el conjunto de Kutunegieta, relacionado con una antigua casa solar y en el que todavía pueden encontrarse elementos como escudos de armas.

Estos edificios permiten descubrir otra dimensión del municipio: la de una Gipuzkoa rural en la que los caseríos han convivido durante generaciones con la expansión industrial. Es precisamente esa mezcla entre montaña, arquitectura tradicional y tejido urbano la que hace que recorrer Éibar resulte diferente a hacerlo por otros destinos vascos más conocidos.

La ciudad que vio crecer a Oyarzabal

Para entender la relación entre Éibar y Mikel Oyarzabal hay que volver a sus primeros años. El futbolista nació en la localidad guipuzcoana el 21 de abril de 1997 y comenzó allí su formación deportiva antes de dar el salto a la cantera de la Real Sociedad. Su vínculo con el fútbol eibarrés comenzó en la Sociedad Deportiva Eibar, donde jugó hasta los 14 años.

Su historia deportiva ha hecho que determinados lugares de la ciudad hayan adquirido una dimensión especial para quienes siguen su trayectoria. Entre ellos aparece la plaza de Unzaga, donde, según relataba AS, Oyarzabal jugaba de niño y comenzó a mostrar una pasión por el balón que terminaría llevándole hasta la élite.

Con los años, aquella afición infantil se transformó en una carrera marcada por la Real Sociedad, la selección española y numerosos títulos. Su vínculo con Éibar, sin embargo, no desapareció. En 2026, después de convertirse en campeón del mundo con España y marcar cinco goles durante el torneo, el éxito del futbolista volvió a vivirse con especial intensidad en su localidad natal. Amigos y vecinos siguieron allí la final y celebraron un logro que convirtió al eibarrés en uno de los grandes protagonistas del fútbol español.