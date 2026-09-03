Amancio Ortega (90 años), sobre la inversión: «Comprar un local caro jamás ha sido un fracaso. Lo barato es un fracaso»

Amancio Ortega (Busdongo de Arbas, 28 de marzo de 1936) fue el creador y presidente del grupo Inditex hasta el año 2011. A sus 90 años, uno de los hombres más ricos de España y del mundo vive días de asueto mientras mira con orgullo todos los logros de la Fundación Amancio Ortega, que ha invertido millones y millones en sanidad, educación, asistencia social y becas para los jóvenes españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral sobre la inversión y las mejores frases de Amancio Ortega.

Amancio Ortega es uno de los grandes orgullos de España y uno de los grandes ejemplos de que siempre se puede prosperar en la vida si se le pone empeño y cariño. Hijo de ferroviario de la época, se marchó a Galicia cuando su padre fue destinado a esta tierra y a los 12 años comenzó a tejer su imperio como empleado en dos tiendas de ropa. Esto le hizo crear en 1963 la compañía Confecciones GOA, especializada en la fabricación de albornoces, y que fue un éxito. Esto le hizo abrir en 1975 la primera tienda de Zara en La Coruña especializada en ropa para mujer, hombre y niño. Y el resto es historia.

En la actualidad, Zara cuenta con alrededor de 1.500 tiendas repartidas por todo el mundo y el grupo Inditex cuenta con ocho marcas más que incrementan el número de espacios físicos en todo el mundo hasta 5.460, a fecha de 2025, cuando logró un beneficio neto de 6.220 millones de euros. El éxito empresarial de esta compañía ha hecho que Amancio Ortega tenga una fortuna de alrededor de 150.000 millones de euros, lo que le ha colocado en la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo.

Además de por sus éxitos en el negocio textil, Amancio Ortega ha sido reconocido por su entrega a la filantropía gracias a la Fundación Amancio Ortega. Desde su creación en el año 2001, ha repartido millones y millones para la sanidad y la lucha contra el cáncer, educación, asistencia social y becas para que los jóvenes españoles que no se lo puedan permitir puedan cursar estudios universitarios. Por ello, en 2009 se le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

La reflexión viral y las mejores frases de Amancio Ortega

«Comprar un local caro jamás ha sido un fracaso. Lo barato es un fracaso». Esta es una de las últimas reflexiones virales sobre inversión de un Amancio Ortega que, durante su vida y obra en el mundo de los negocios, ha dejado un legado de frases que siempre merecen ser escuchadas o leídas. Estas son las mejores frases de Amancio Ortega: