La crítica internacional está dividida con lo nuevo de Tom Cruise e Iñárritu: ‘Digger’ es «ambiciosa, caótica y extraña»

El primer adelanto publicado a principios del pasado verano invitaba a un gran escepticismo sobre la propia cordura del filme y ahora, la prensa especializada internacional ha confirmado todas esas sospechas: Digger es una película radical que va a polarizar a la crítica y a la audiencia.

Programada para llegar a las salas españolas el próximo 2 de octubre, la primera colaboración cinematográfica entre el realizador Alejandro G. Iñárritu (Birdman) y Tom Cruise se preestrenó ayer, martes 22, en la plaza Leicester Square de Londres. Las reseñas analíticas en los medios todavía permanecen embargadas, pero entre los asistentes al evento se encontraban algunos críticos de las principales webs del sector, los cuales arrojaron sus primeras impresiones –vía redes sociales– poniendo de manifiesto el nulo consenso que podría llegar cuando se levante el embargo de Warner Bros.

Las diferentes opiniones articulan adjetivos diversos, aunque los comentarios más duros apuntan directamente al trabajo de Iñárritu, del que se dice tener poco talento para la comedia, aparte de haber terminado generando un «error de cálculo egocéntrico de principio a fin». Otros, en cambio, expresan cómo Digger es una cinta que no gustará tanto a la audiencia como a la Academia, donde podría terminar teniendo varias nominaciones a los Oscar, tanto interpretativas como técnicas.

¿De qué trata ‘Digger’?

A modo de sátira política, la trama de Digger gira en torno a Digger Rockwell (Cruise), un magnate excéntrico de la industria petrolera que es considerado el hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, su propia negligencia y la de su corporación terminan provocando un desastre ecológico que podría destruir cientos de ciudades.

En vez de asumir el error de tal catástrofe, Digger se erige como mesías en una misión contrarreloj para convencer a la opinión pública de que él es el único salvador de la humanidad.

Aparte de la presencia de la estrella de Misión Imposible, el elenco del proyecto tiene un casting rebosante de rostros conocidos. Desde los nominados al Oscar, Sandra Hüller, Riz Ahmed y Jesse Plemons, hasta la participación de John Goodman, Michael Stuhlbarg y Sophie Wilde, entre otros.

Cruise, con múltiples prótesis, es uno de los principales favoritos en la carrera por la estatuilla dorada, dentro de un equipo técnico que incluye al genio de la fotografía Emmanuel Lubezki (ganador de tres premios de la Academia) y un presupuesto de 125 millones de dólares. Con una costosa campaña de marketing todavía por delante, Digger deberá recaudar 300 millones de dólares en todo el mundo para, al menos, recuperar lo invertido.

La opinión de la crítica internacional con ‘Digger’: entre lo «valiente» y lo «inconexo»

Una de las principales voces de la prensa que ha aprobado el proyecto es la editora general de IndeWire, Anne Thompson. La crítica decía lo siguiente del próximo filme de Cruise:

A.G. Iñárritu’s Digger is a brave and gorgeous art film that will not score with mainstream audiences but will play best for the Academy, especially crafts and actors. But critics will divide on Cruise. The tour-de-force amphitheater scene might put him across. Riz Ahmed is fab. — Anne Thompson (@akstanwyck) September 22, 2026

«Digger, de A.G. Iñárritu, es una película de arte valiente y magnífica que no conectará con el público general, pero que tendrá buena acogida en la Academia, especialmente en las categorías técnicas y de actuación. Sin embargo, la opinión sobre Cruise estará dividida. La escena del anfiteatro, una verdadera obra maestra, podría darle la victoria. Riz Ahmed está fabuloso».

En el mismo medio, Ryan Lattanzio fue bastante duro con las ambiciones desmedidas de Iñárritu y Cruise. «El problema de seguir haciendo declaraciones sobre tu propio arte y reflexionando sobre tu propio legado es que, al final, acabarás arruinando ambos. Un error de cálculo egocéntrico de principio a fin», escribía Lattanzio en su cuenta de X.

DIGGER: Alejandro González Iñárritu continues to take big swings and make bold choices as a writer and filmmaker. While this film certainly won’t work for everyone, I found the pairing of Iñárritu and Tom Cruise to be an engaging and one of a kind experience. Cruise really does… pic.twitter.com/1oOxHBGAJh — Scott Menzel (@ScottDMenzel) September 22, 2026

Por último, el miembro de Critics Choice, Scott Menzel, valoró la audacia de Iñárritu como director y guionista. Además, definió la combinación del cineasta y el actor como una «experiencia cautivadora y única», destacando el «don para la comedia» de Cruise.

Eso sí, Menzel también explica que no todos los chistes funcionan y que la cinta generará «mucha controversia»: «Esta es mucho más peculiar y atrevida que sus trabajos anteriores (refiriéndose a Iñárritu), admiro su disposición a ser tan creativo. Digger es ambiciosa, caótica y extraña».

Cruise nunca ha ganado un Oscar por un papel, más allá del premio honorífico recibido en la pasada edición de la alfombra roja. Si todo sigue la senda lógica, Digger podría marcar su cuarta nominación al Oscar como actor.