Georgina Rodríguez (32 años) sobre su rutina para mantenerse en forma: desayuna tortilla, zumo de naranja y café con leche

Georgina Rodríguez ha convertido el cuidado personal y la actividad física en una parte importante de su rutina. La modelo, empresaria y creadora de contenido mantiene desde hace años una relación muy estrecha con el deporte, una disciplina que comenzó a cultivar durante su formación como bailarina y que hoy combina con ejercicios de fuerza, cardio y otras prácticas.

Su estilo de vida también está marcado por una alimentación variada y por la búsqueda de un equilibrio que le permita afrontar sus compromisos profesionales y familiares. Aunque su figura suele despertar admiración, detrás de ella hay constancia, movimiento y una alimentación pensada para acompañar un ritmo de vida especialmente exigente. La rutina de Georgina Rodríguez no responde, al menos según sus propias declaraciones, a una obsesión por adelgazar. En distintas entrevistas, explicó que le gustaría entrenar una hora todos los días, aunque en la práctica suele hacerlo entre cuatro y cinco veces por semana.

Qué desayuna y cuál es la rutina de Georgina Rodríguez

También contó que comparte gimnasio con Cristiano Ronaldo, su ya marido, y que el futbolista portugués se ha convertido en una referencia para ella a la hora de entrenar. La danza continúa teniendo un papel importante: después de haber estudiado ballet durante años, el movimiento forma parte de sus hábitos cotidianos.

La rutina deportiva variada de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez no basa su entrenamiento en una única actividad. A lo largo del tiempo ha mostrado sesiones en las que combina ejercicios de fuerza, trabajo cardiovascular, bicicleta, sentadillas y bandas elásticas. También incorpora yoga y pilates, disciplinas que contribuyen al trabajo de movilidad, control corporal y flexibilidad.

Una publicación de La Gazzetta dello Sport ha comentado otras actividades presentes en su rutina, entre ellas sesiones de alta intensidad, carrera y boxeo.

Esta variedad encaja con una idea que la propia Georgina ha defendido: no pretende convertir el ejercicio en una obligación permanente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la actividad física regular aporta beneficios para la salud y recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o su equivalente de mayor intensidad, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

Qué desayuna Georgina Rodríguez

Uno de los aspectos que más curiosidad genera es su desayuno. Según explicó Rodríguez empieza el día con una tortilla francesa, café con leche y zumo de naranja. Después del entrenamiento suele incorporar un plátano como tentempié, dentro de una jornada en la que reparte la ingesta en varias comidas.

El desayuno combina diferentes grupos de alimentos. Los huevos aportan proteínas y distintos micronutrientes, mientras que el zumo de naranja proporciona hidratos de carbono y vitamina C. El café con leche completa la primera comida con una bebida que, además, incorpora los nutrientes propios de la leche.

Sin embargo, las necesidades nutricionales cambian según la edad, el nivel de actividad, el estado fisiológico y otros factores. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala precisamente que las necesidades de nutrientes varían entre individuos y que una alimentación equilibrada debe aportar proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales y agua en cantidades adecuadas.

Varias comidas a lo largo del día

La alimentación que ha descrito Georgina se caracteriza por repartir las ingestas durante la jornada. Ella habla de hasta seis comidas diarias, con especial presencia de verduras, frutas, proteínas y alimentos que aportan fibra y grasas insaturadas. El objetivo parece ser mantener una alimentación variada y compatible con una vida activa, más que seguir una dieta extremadamente restrictiva.

En el almuerzo y la cena aparecen verduras y distintas fuentes de proteínas. Entre los alimentos que ha mostrado o mencionado en diferentes ocasiones figuran pescado, carne, huevos, arroz y otros productos frescos. También ha concedido protagonismo a los espárragos trigueros dentro de su esquema de alimentación.

La OMS establece que una dieta saludable debe basarse en la variedad, el equilibrio y la moderación, con abundancia de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y fuentes adecuadas de proteínas.

El papel de la hidratación

La hidratación es otro elemento habitual cuando se habla de la rutina de Georgina. Mantener una ingesta adecuada de líquidos resulta especialmente relevante cuando existe actividad física frecuente, aunque las necesidades dependen de factores como el ejercicio realizado, la temperatura, la alimentación y las características individuales.

La EFSA incluye el agua entre los nutrientes esenciales y explica que las necesidades hídricas varían según la persona y las condiciones ambientales. Por ello, más que establecer una cantidad idéntica para todo el mundo, recomienda valorar el conjunto de líquidos procedentes de bebidas y alimentos.

El secreto de Georgina Rodríguez para cuidar su físico no parece encontrarse en un alimento concreto ni en un entrenamiento milagroso. Su rutina combina movimiento frecuente, ejercicios diferentes, una alimentación variada y atención a la hidratación. Un enfoque que, más allá de la estética, pone el acento en mantener un estilo de vida activo y sostenible.