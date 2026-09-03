Luis Garvía, economista, sobre la clase media: «Ya no es ni tener una vivienda, sino tener la entrada para acceder a una casa e hipotecarte»

Luis Garvía se ha pronunciado recientemente sobre la situación de la clase media en España y las dificultades para acceder a una vivienda en nuestro país. El profesor de finanzas de la ICADE Business School y también de la Universidad Pontificia Comillas ha denunciado los sueldos bajos que reciben muchos jóvenes trabajadores en España y en su día también avisó de que habrá que retrasar la edad de jubilación para poder sostener el sistema. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho este experto en economía sobre la clase media.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de ellos está en la vivienda y los salarios precarios que reciben muchos jóvenes españoles. A pesar de que en el Gobierno celebren cada vez que pueden el número de afiliados a la Seguridad Social, lo cierto es que muchos trabajadores españoles han visto cómo los precios han subido en los últimos años en mayor proporción que los salarios y eso conduce a una situación de vulnerabilidad social que rozan millones de personas en nuestro país.

«Tenemos una precariedad laboral tremenda. La gente joven, cuando se incorpora a trabajar, tiene un problema asociado con sueldos bajos», afirmó recientemente Luis Garvía en una intervención reciente en el programa de televisión La Sexta. Además, este experto en economía ha puesto el foco en uno de los grandes problemas de este país: el de la vivienda. «No hay vivienda suficiente. El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que, además, cobra pensiones», contó durante su intervención.

Luis Garvía y la situación de la clase media

«Tenemos una serie de problemas, una pescadilla que se va mordiendo la cola, y cuando vamos poniendo capa tras capa tras capa, lo de las herencias es un desastre absoluto», afirmó a la vez que dejó claro que: «Un tercio de las viviendas que se van a adjudicar en el mercado en los próximos 10 años va a ser por herencia».

De ello avisó este profesor de finanzas de la ICADE Business School y también de la Universidad Pontificia Comillas, que no quiso poner el foco en las herencias, sino en la poca oferta de vivienda y los bajos sueldos que reciben las personas que tienen que acceder a una hipoteca.

«La clase media está desapareciendo. La clase media ya no es ni tener una vivienda, sino tener la entrada para acceder a una casa e hipotecarte», informó este experto en economía en el programa de La Sexta. En otra intervención en Y ahora Sonsoles, Luis Garvia también habló de otro de los grandes problemas de este país: la maltrecha hucha de las pensiones y la llegada de millones de baby boomers a la jubilación.

«Hace 20 años cotizaban cinco personas por cada jubilado y ahora son solo 2,3», informó en su primera intervención para acto seguido pedir un retraso en la edad de jubilación. «Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años, según cálculos matemáticos, para que salieran las cuentas», apuntó este experto en economía, que también afirmó que: «Tenemos que cambiar la forma de gestionar el sistema». Otros países, como Alemania, hace unos meses, abogaron por retrasar la edad de jubilación conforme suba la esperanza de vida.