Pedro Delgado, doble campeón de la Vuelta a España: «En mi época se pensaba que había que comer carne para ganar»

Pedro Delgado ha recordado cómo era el ciclismo de los años ochenta y noventa y cómo era entonces el pelotón. Por suerte o por desgracia, lo que queda claro es que la mentalidad ha cambiado por completo.

Quizás uno de los casos más llamativos de aquella época fue el de su compañero y rival Robert Millar, que ahora se hace llamar Philippa York. Ya entonces era un ciclista llamativo porque seguía una dieta vegetariana cuando los profesionales consideraban indispensable comer carne para estar en forma.

Perico Delgado lo ha recordado con total sinceridad: «En mi época se pensaba que había que comer carne para ganar». Ahora esa idea tan general ha quedado desmentida, pero demuestra cómo era el ciclismo de antaño.

Pedro Delgado recuerda cómo era el ciclismo ochentero: comer carne era fundamental

El ciclismo está considerado con razón uno de los deportes más duros que existen, especialmente por la fortaleza mental y física que se necesita para ganar. Por ello la preparación debe ser perfecta.

En el podcast Bajo el maillot de Laura Meseguer, Delgado explicó lo raro que era que alguien se saliera de la norma con el ejemplo de Robert Millar: «Era el primer ciclista vegetariano y nosotros decíamos: ‘Tío, así está tan delgado, tío, no tiene fuerza, hay que comer carne’, ¿no? Que en esa época había que comer carne para ganar».

Más allá de la comida, lo que demuestra este episodio es cómo ha cambiado la imagen del deportista profesional y del ciclismo. Y es que por aquel entonces el pelotón veía cualquier diferencia como un error.

Rizando el rizo, incluso se puede interpretar que en los ochenta un deportista vegetariano no estaba realizando una elección personal, sino que era un síntoma de debilidad.

Cómo Robert Millar (Philippa York) rompió moldes en el ciclismo profesional

Philippa York fue una ciclista escaladora británica nacida en Glasgow y que compitió durante años como Robert Millar. En el pelotón destacó por su capacidad en la montaña y por una forma de ser que destacaba dentro del pelotón.

Más allá de lo estético o personal, lo que está claro es que fue uno de los grandes ciclistas británicos del momento. Por ejemplo, logró acabar en segunda posición La Vuelta a España de 1985 y 1986, fue segundo en el Giro de Italia del 87 y ganó tres etapas en las grandes vueltas. Además, ganó la clasificación de la montaña del Tour de Francia de 1984.

Si nos paramos a pensarlo, que recibiera tantas críticas por su dieta vegetariana es más llamativo si tenemos en cuenta los éxitos deportivos que cosechó.

Cómo recuerda Pedro Delgado su retirada del ciclismo profesional

En otra entrevista realizada por Perico Delgado en el 20 aniversario de su retirada para el diario As, el campeón de La Vuelta y del Tour recordó cómo dejó el ciclismo.

De todas maneras, aclaró que no es «una persona de celebraciones». De hecho, en la entrevista reconoció que lo que más le sorprendió es cómo transformó su siguiente etapa profesional hacia la comunicación y ahora se dedica a comentar las carreras por televisión.

Lo curioso es que las nuevas generaciones lo identifican más por su etapa televisiva que por un ganador de dos de las grandes vueltas del ciclismo.

Además, también reconoció que todo en el ciclismo ha cambiado: «Todo está muy programado, es muy diferente al ciclismo que yo vivía, en el que se corría más por la intuición del propio corredor».