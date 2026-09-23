Madring saca pecho con OKDIARIO tras su éxito en la F1: «Hemos sorprendido, pero nos esperan a la vuelta de la esquina»

Los éxitos, sea cual sea, siempre merecen la pena celebrarlos. Y justo eso fue lo que hicieron este miércoles los líderes del Gran Premio de España en la sala Neptuno de la Zona de Convenciones de IFEMA. After Race: del circuito a la ciudad, además de formar parte del programa de eventos de OKMOTOR, sirvió como balance de la triunfal primera edición de Madring.

Luis García Abad, director del GP de España, y José Vicente de los Mozos, entre otros, sacaron pecho junto a OKDIARIO por la gran victoria que supuso albergar el que ya es «el mejor Gran Premio de Fórmula 1 que se había organizado en el mundo», como afirmó el primer protagonista del encuentro en su extraordinaria intervención.

García Abad hizo énfasis en recordar los meses de trabajo en la sombra en un circuito al que se le presentaron todo tipo de adversidades en la fase de obras. «Atrajimos a más de 352.000 personas que no se creyeron lo del polvo ni lo del barro. Confiaron en que íbamos a ofrecerles una experiencia única», dijo, refiriéndose a la polvareda ocasionada durante el asfaltado y al lodo provocado en la época de lluvias.

Por su parte, De los Mozos destacó que «en España, cuando trabajamos todos en la misma dirección, sabemos hacer cosas». «Ha habido momentos difíciles, también apoyo. Este GP es el turbo del motor que es IFEMA. La gente que ha venido de fuera de se ha ido muy contenta. Los hemos sorprendido, pero nos están esperando a la vuelta de la esquina», añadió, refiriéndose a la ya esperada segunda edición de Madring en 2027.

«Hay ruido de fondo en nuestro país, el cual demuestra que no han entendido nada. No queríamos hacer una carrera, sino una experiencia», aseguró De los Mozos, que también pasó factura al Gobierno por su desplante al GP de España: «Lamento que ningún ministro hubiese venido. Creo que era un gran evento de marca Madrid y marca España, pero nos quedamos con lo positivo». «Gracias a OKDIARIO por vuestra apuesta», finalizó el presidente de IFEMA.