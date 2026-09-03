La frase de Paulo Coelho (78 años): «No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero»

¿Qué significa realmente ser rico? Para Paulo Coelho, la respuesta no está necesariamente en una cuenta bancaria, una casa lujosa o la cantidad de objetos que una persona puede comprar. El escritor brasileño ha defendido en distintas ocasiones una concepción mucho más amplia de la riqueza, basada en aquello que tiene un valor personal imposible de calcular. De ahí surge una de sus reflexiones más conocidas. «No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero».

Una riqueza que no aparece en el banco

La frase propone cambiar por completo la forma habitual de entender la riqueza. El dinero permite adquirir bienes, experiencias y determinados servicios, pero existen aspectos de la vida que no funcionan como una transacción económica, como los vínculos familiares, las amistades, los recuerdos, el tiempo compartido o la tranquilidad personal. Son precisamente esos elementos los que Coelho invita a considerar cuando habla de una vida verdaderamente rica.

El precio de lo que realmente importa

Coelho ha convertido esta cuestión en un tema recurrente de su obra. En una reflexión publicada en su propio blog, el escritor brasileño plantea una historia en la que un hombre extremadamente poderoso intenta comprarlo absolutamente todo. Puede adquirir bienes materiales e incluso tratar de poner precio a valores como la justicia, la solidaridad o el amor, pero finalmente descubre que hay algo que el dinero no puede comprar, que es el propio valor de una persona.

La idea resulta especialmente interesante porque no pretende demonizar el dinero. Tener recursos económicos puede proporcionar seguridad, libertad y acceso a mejores oportunidades. El mensaje es otro, ya que convertir el dinero en la única medida del éxito puede hacer que pasemos por alto otras formas de riqueza que no aparecen en ninguna nómina ni en ningún extracto bancario.

Una filosofía muy presente en sus libros

Esta forma de entender la vida encaja con algunos de los grandes temas de la literatura de Coelho, como la búsqueda personal, los sueños, la espiritualidad y la necesidad de encontrar un camino propio. Su trayectoria literaria está estrechamente relacionada con esa búsqueda de significado y con la idea de que cada persona debe descubrir qué considera verdaderamente importante.

La pregunta que deja Paulo Coelho

Más que decir cuánto dinero deberíamos tener, la reflexión plantea qué cosas de nuestra vida consideraríamos imposibles de vender. Puede tratarse de una relación, una amistad, un recuerdo de la infancia, una afición, la libertad para elegir nuestro camino o simplemente el tiempo con las personas que queremos.