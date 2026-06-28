Marian Rojas, psiquiatra, sobre las relaciones: «Antes de enamorarte de alguien tienes que hacerte dos preguntas esenciales»
No se trata de analizar el amor como si fuera una fórmula matemática, sino de comprobar si esa persona encaja realmente en nuestra vida
Para la psiquiatra, la atracción y la química son elementos importantes, pero no suficientes
La psicología confirma que las personas que no recuerdan los nombres de los demás no es por despiste: su mente procesa los datos de otra manera
La profunda reflexión de Don Quijote (1605) sobre el amor: "Cuando se mira en la hermosura del alma, y no en la del cuerpo, nace el amor"
Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, sobre la felicidad: "Para ser más feliz no debes controlar tu dinero, sino tu tiempo"
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