Marian Rojas, psiquiatra, sobre las relaciones: «Antes de enamorarte de alguien tienes que hacerte dos preguntas esenciales»

Cuando nos enamoramos de alguien, nuestro cerebro entra en un proceso de transformación. La química del amor activa una serie de mecanismos que influyen en cómo pensamos, sentimos e incluso en la manera en la que actuamos. De repente, una persona puede convertirse en el centro de nuestra atención, podemos interpretar sus gestos de una forma más positiva y nuestra percepción puede verse condicionada por esa intensidad emocional.

Sin embargo, aunque el corazón tenga un papel importante en las relaciones, la parte emocional no debería tomar el control absoluto sobre la racional. Porque, aunque exista una conexión profunda, una atracción difícil de explicar o una sensación de que esa persona es «especial», la realidad es que podemos enamorarnos de alguien que no nos conviene.

Probablemente conozcas a algún caso. Alguien que se enamoró de una persona con la que la relación terminó generando sufrimiento y conflictos constantes. Alguien que sabía, en el fondo, que aquello no funcionaba, pero que no pudo alejarse porque los sentimientos pesaban más que la razón. Y es que frases como «el amor todo lo puede» o «el amor no tiene edad» han creado una idea romántica que no siempre se corresponde con la realidad.

El amor puede aparecer sin importar la edad, la personalidad o las circunstancias, pero eso no significa que cualquier vínculo sea saludable. Podemos sentir una conexión con alguien que nos hace daño, con alguien incompatible con nuestra forma de vivir o incluso con una persona que tiene comportamientos perjudiciales. Por eso, los expertos insisten en que, antes de llegar a un punto en el que los sentimientos sean demasiado intensos para pensar con claridad, es importante hacerse ciertas preguntas.

La psiquiatra Marian Rojas Estapé tiene una clave para detectar a tiempo si una relación merece la pena o si estamos entrando en un camino que puede acabar haciéndonos sufrir.

Las dos preguntas que pueden cambiar una relación

Según Marian Rojas, antes de entregarnos completamente a una relación, es fundamental detenerse y reflexionar. No se trata de analizar el amor como si fuera una fórmula matemática, sino de comprobar si esa persona encaja realmente en nuestra vida.

La primera pregunta es: «¿Me conviene esta relación?»

Para la psiquiatra, la atracción y la química son elementos importantes, pero no suficientes. Podemos sentir una conexión enorme con alguien y, aun así, descubrir que esa persona no comparte nuestros valores, nuestra forma de entender la vida o nuestros objetivos.

Una relación sana no solo se construye desde la emoción, sino también desde la compatibilidad. La intensidad del inicio puede hacer que pasemos por alto señales que más adelante se vuelven evidentes: diferencias profundas, formas distintas de afrontar los problemas o dinámicas que terminan generando desgaste emocional.

La segunda pregunta que propone la experta es: «¿Me hace ser mejor persona?»

El amor, según explica Rojas, debería impulsarnos a crecer, no a apagarnos. Una relación saludable debería permitirnos sentirnos más seguros, más tranquilos y más conectados con nuestra propia identidad.

Cuando estar con alguien nos lleva a vivir con ansiedad constante, a dudar de nuestro valor, a alejarnos de quienes somos o a repetir patrones que nos hacen daño, puede ser una señal de alerta.

El error de decidir solo desde la emoción

Uno de los grandes problemas al inicio de una relación es que la fase de enamoramiento puede alterar nuestra percepción. El cerebro libera sustancias relacionadas con la recompensa y la motivación, lo que hace que prestemos más atención a lo positivo y minimicemos aquello que nos preocupa.

Por eso muchas personas justifican comportamientos que, en otro contexto, verían claramente como señales negativas. La emoción puede hacer que esperemos que la otra persona cambie, que pensemos que el amor solucionará cualquier problema o que ignoremos incompatibilidades importantes.

Los especialistas recuerdan que no se trata de buscar una relación perfecta, sino de elegir conscientemente a alguien con quien sea posible construir un vínculo sano.

El amor no debería convertirse en una lucha contra uno mismo

La idea de Marian Rojas no pretende quitarle magia al amor, sino añadir una parte que muchas veces se olvida: el cuidado propio.

Enamorarse es una experiencia humana intensa y transformadora, pero también implica tomar decisiones. Antes de dejarse llevar completamente, conviene preguntarse si esa persona suma a nuestra vida, si existe respeto, si podemos ser nosotros mismos y si el futuro que imaginamos tiene espacio para ambos.

Porque una cosa es sentir amor y otra muy distinta es que ese amor sea bueno para nosotros.