Marco Aurelio dejó una reflexión para siempre sobre el bienestar: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos»

La felicidad no siempre depende de lo que ocurre alrededor. Para Marco Aurelio, emperador romano y uno de los grandes representantes del estoicismo, la manera en la que interpretamos las circunstancias puede tener un peso decisivo en nuestra forma de vivirlas. «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos» resume una filosofía que, casi dos milenios después, continúa despertando interés, ya que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos trabajar sobre nuestros juicios, decisiones y respuestas.

La mente como punto de partida

Marco Aurelio gobernó el Imperio romano entre los años 161 y 180 y escribió sus Meditaciones como una serie de reflexiones personales destinadas a recordarse a sí mismo los principios con los que quería vivir. La obra se convirtió posteriormente en uno de los textos fundamentales para comprender el estoicismo romano. Estudios explican que su objetivo era vivir de acuerdo con los principios estoicos y orientar su conducta hacia aquello que dependía de él.

En ese pensamiento aparece una idea fundamental, ya que la felicidad no se encuentra necesariamente en la riqueza, la fama o el placer, sino en la forma en que una persona utiliza su razón y actúa. El estoicismo consideraba que la virtud era el verdadero bien y que factores externos como la riqueza, la reputación o la salud no determinaban por sí mismos la felicidad.

Lo que pensamos cambia lo que vivimos

La reflexión de Marco Aurelio cobra especial fuerza cuando se relaciona con una de las ideas que aparecen directamente en sus Meditaciones. En el libro VIII, el emperador sostiene que, cuando algo externo nos causa sufrimiento, lo que realmente nos perturba no es únicamente el acontecimiento, sino el juicio que hacemos sobre él. Para el filósofo, modificar ese juicio estaba dentro de nuestra capacidad.

Esto no significa que las circunstancias sean irrelevantes ni que una persona pueda decidir voluntariamente no sentir dolor. La propuesta estoica es diferente, ya que hay que distinguir entre lo que ocurre y la interpretación que hacemos de ello. Dos personas pueden atravesar una situación similar y reaccionar de maneras completamente diferentes porque sus expectativas, valores y pensamientos no son los mismos.

El estoicismo construyó buena parte de su ética alrededor de la idea de distinguir aquello que está bajo nuestro control de aquello que no lo está. Marco Aurelio intentaba aplicar esta perspectiva incluso siendo emperador, cuando las guerras, las enfermedades, las decisiones políticas o los acontecimientos externos podían escapar completamente a su voluntad.