Joan Manuel Serrat, cantautor español (82 años), sobre el envejecimiento: «Yo no pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil»

Joan Manuel Serrat concedió una entrevista en mayo de 2025 centrada en el trato que la sociedad da a las personas mayores. El cantautor español, retirado de los escenarios desde 2022, cuestionó la tendencia a jubilar de forma obligatoria a los ancianos y a restarle presencia pública.

Según explicó, al llegar a esa edad «esta sociedad ingrata en la que vivimos tiene una cierta tendencia a no solamente permitir que uno se jubile, sino a jubilarlo obligatoriamente». Para Serrat, esa jubilación forzosa retira también «el derecho a ser visible» y termina por convertir a la persona mayor en «un ser invisible».

¿Por qué Joan Manuel Serrat no piensa renunciar a su visibilidad ni a su derecho a ser útil?

«Yo no pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil. O sea, sigo siendo un ciudadano útil», afirmó el cantautor con dureza, en declaraciones recogidas por BBC News Mundo.

En su reflexión, Serrat rechazó el edadismo, la discriminación por razón de edad que identificó en el trato hacia los mayores de 80 años. Con esa afirmación, Serrat trasladó el eje del debate desde la edad cronológica hacia la utilidad concreta que una persona puede seguir aportando. El cantautor situó esa utilidad como un derecho propio, no como una concesión que depende del entorno.

El envejecimiento activo y la utilidad social que reivindica Joan Manuel Serrat

Serrat vinculó su postura con la idea del envejecimiento activo, el mantenimiento de un rol social más allá de la edad de jubilación. Para el cantautor, la vitalidad se sostiene en la posibilidad real de seguir participando de la vida pública.

«Tengo todas las ganas de vivir, y no me las van a quitar mientras pueda sentir esa maravilla que es la vida», declaró Serrat en la entrevista a BBC News Mundo. La frase describe el impulso vital que, según el cantautor, depende de mantenerse activo y presente, más allá de los años cumplidos.

¿Quién es Joan Manuel Serrat, el cantautor español detrás de la frase?

Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en el barrio de Poble Sec de Barcelona. Comenzó su carrera musical en 1964, con su debut en Radio Barcelona, y se integró al movimiento de la Nova Cançó a través del colectivo Els Setze Jutges, según recoge su sitio oficial.

A lo largo de su trayectoria, Serrat musicalizó poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández, entre otros autores, y se convirtió en una de las figuras centrales de la canción de autor en español y catalán. En 2022 puso fin a su carrera sobre los escenarios con la gira de despedida «El vicio de cantar».

En 1968, Serrat rechazó representar a España en el Festival de Eurovisión al no poder cantar en catalán, una decisión que le costó un veto de cinco años en la televisión pública. En 1975, tras criticar públicamente la pena de muerte, se exilió en México.

Entre 2007 y 2012 protagonizó, junto a Joaquín Sabina, una serie de giras conjuntas que se convirtieron en uno de los fenómenos más celebrados de la música en español.

En 2024, la Fundación Princesa de Asturias le otorgó el Premio Princesa de Asturias de las Artes por una trayectoria artística que, según el jurado, «trasciende la música y se hace referente cívico».