Bertín Osborne da la última hora sobre su estado de salud y pone fecha a su reaparición en los escenarios

Después de varias semanas en las que su salud ha acaparado multitud de titulares, Bertín Osborne (71) ha reaparecido públicamente. Lo ha hecho en el homenaje que se ha rendido a El Turronero en la localidad gaditana de Ubrique, donde no ha dudado en atender a los medios de comunicación y desvelar cómo se encuentra.

«Yo estoy para comerme. Estoy bien ya. Estoy perfecto. Ha habido un poco de todo, pero vamos, ya estoy bien», comenzaba a decir entre risas. Tras atravesar por este último revés de salud, Bertín aseguraba que al final se había dado cuenta de que lo único que importaba en la vida era la salud. «Si tienes salud, todo lo demás lo consigues. Si no, estás perdido», aseguraba.

Los problemas respiratorios que ha sufrido en los últimos meses le habían obligado incluso a cancelar varios compromisos profesionales, por lo que su regreso a los escenarios se había convertido en un tema con una gran expectación pública. Un aspecto que el propio Bertín ha aprovechado para aclarar durante esta última conversación. «Ya puedo cantar. He probado mi voz hace una semana y ya estoy, otra vez, perfectamente», señalaba. Pero no solo eso, y es que desvelaba que incluso ya tenía fecha para retomar su agenda como cantante. «Empiezo el día 12 de septiembre, creo que tengo el primero y ahí voy ya», explicaba, dejando entrever que afronta esta nueva etapa con ilusión y con ganas de recuperar poco a poco la normalidad. Aunque no confirmó el lugar donde volverá a cantar, varios medios han publicado que se subirá en el escenario de La Ería de Oviedo con motivo de las fiestas de San Mateo.

Aprovechando su intervención con los medios, Bertín tampoco tuvo problema en deshacerse en halagos hacia José Luis, alias El Turronero, a quien considera una de sus amistades más preciadas. «Luis no es amigo, es hermano. No es hermano mellizo (ríe). Pero somos hermanos desde hace ya muchos años. Cuando José Luis te llama, para lo que sea, tienes que estar, porque cuando tú lo llamas a él, siempre está. Nos vemos todas las semanas», comentaba.

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La larga recuperación de Bertín Osborne

En los últimos meses, Bertín Osborne ha tenido que hacer frente a dos neumonías y a un contagio de COVID-19 que le dejó unas graves secuelas respiratorias que, inevitablemente, paralizaron su agenda profesional. De hecho, en junio se vio obligado a cancelar el concierto que tenía programado en Madrid porque su evolución no estaba siendo la esperada. «Todavía tengo un poco de falta de aire, todavía tengo demasiadas flemas. No estoy para hacer un concierto de hora y media», explicó por aquel entonces.

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En julio, el propio Bertín reconocía que aún se ahogaba y que no estaba en condiciones plenas, pero a comienzos de agosto, María José Suárez ya desveló que estaba mejor y que se esperaba que en las próximas semanas recuperara su agenda, algo que el próximo 12 de septiembre, ocurrirá.