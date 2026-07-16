La salud de Bertín Osborne vuelve a situarse en el centro de la actualidad después de que el cantante haya tenido que suspender otra de las actuaciones que tenía comprometidas este verano. El artista no podrá participar finalmente en el concierto que estaba previsto para este viernes dentro de la programación de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Chamberí, una cita que había despertado una gran expectación entre los vecinos del distrito madrileño. La cancelación ha sido comunicada este miércoles por la Junta Municipal de Chamberí, que ha informado a los ciudadanos de la ausencia del cantante debido a problemas de salud. El aviso llegó en primer lugar a través del canal de difusión de WhatsApp que utiliza el distrito para informar sobre las actividades municipales y, posteriormente, fue confirmado mediante un comunicado oficial.

Desde el Ayuntamiento lamentaron el contratiempo y trasladaron un mensaje de comprensión hacia todos aquellos que esperaban disfrutar del concierto. «Sentimos mucho la decepción de muchos de vosotros que nos habéis trasladado la ilusión por este concierto, pero las razones médicas son las que imperan», señalaba el mensaje remitido por la Junta Municipal a los vecinos. Poco después, el distrito confirmó oficialmente la suspensión de la actuación con un nuevo comunicado. «Acaban de comunicarnos que Bertín Osborne no podrá actuar en las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Chamberí 2026 por motivos de salud», indicaba la nota difundida por la organización.

Preocupación por la salud de Bertín Osborne

La noticia ha vuelto a despertar la inquietud entre los seguidores de Bertín Osborne, especialmente porque esta cancelación llega apenas unas semanas después del importante problema de salud que obligó al cantante a frenar completamente su actividad profesional.

Fue a finales del pasado mes de mayo cuando trascendió que el artista padecía una neumonía aguda, una dolencia que le obligó a guardar reposo absoluto. Entonces fue su representante, Susana Uribarri, quien explicó públicamente la situación durante una intervención en el programa Y ahora Sonsoles. «Está en cama, con bastante fiebre, y tiene una neumonía bastante aguda», afirmó entonces, confirmando que el artista debía interrumpir toda su agenda profesional para centrarse en la recuperación.

Aunque con el paso de las semanas parecía que el cantante comenzaba a mejorar, la evolución no ha sido tan rápida como se esperaba. De hecho, esta nueva cancelación confirma que el proceso de recuperación continúa y que todavía existen secuelas que le impiden regresar con normalidad a los escenarios.

La propia Susana Uribarri ha vuelto a ofrecer detalles sobre el estado físico del artista en el mismo espacio de Antena 3. Según explicó, Bertín Osborne todavía presenta dificultades respiratorias que hacen inviable afrontar un concierto de la exigencia que requiere una actuación en directo. «No se ha recuperado del todo. Intentó cantar el otro día y aún se ahogaba, tenía falta de aire y muchas flemas. Hizo lo que pudo y porque era una cita con amigos, pero no se ve preparado para subirse al escenario al nivel que su público merece», explicó la representante, dejando claro que la prioridad sigue siendo la recuperación completa del cantante.