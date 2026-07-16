Muere Fina García, la profesora sevillana de 27 años que emocionó con su despedida: «Me voy de aquí feliz y en calma»

La historia de Fina García Ortiz ha llegado a su desenlace más triste. La joven profesora de inglés sevillana, que hace apenas unas semanas conmovió a miles de personas al compartir un emotivo vídeo de despedida en redes sociales, ha fallecido a los 27 años tras una larga enfermedad. Su mensaje, cargado de serenidad, gratitud y amor por la vida, se hizo viral en cuestión de horas y llevó a muchos usuarios a recordar a Elena Huelva, cuya actitud ante la enfermedad dejó una profunda huella en toda España.

Fina permanecía ingresada en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla, donde afrontaba la fase final de su enfermedad. Consciente de la situación, decidió grabar un vídeo para despedirse de familiares, amigos y de todas aquellas personas que pudieran escuchar sus palabras. Lo hizo sin dramatismo, transmitiendo un mensaje de esperanza y de agradecimiento por todo lo vivido.

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El testimonio de Fina García

En esa despedida reflexionó sobre el verdadero significado de la felicidad. «La felicidad no es algo genérico», explicaba la joven, convencida de que cada persona debe encontrarla en aquello que le llena en cada etapa de su vida. También animaba a disfrutar del presente y de las pequeñas cosas, recordando que aquello que nos hace felices cambia con el paso del tiempo porque, como ella misma afirmaba, «somos seres de transformación».

Otro de los momentos más destacados de su mensaje fue la invitación a expresar siempre los sentimientos. «No hay que tener miedo a decir nada. Hay que decirlo todo, con amor y con respeto», aseguraba Fina, unas palabras que fueron ampliamente compartidas en redes sociales y que emocionaron a miles de personas por la naturalidad con la que hablaba del final de la vida.

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Su despedida concluía con una frase que hoy resulta especialmente conmovedora: «Me voy feliz y en calma». La joven sevillana aseguraba sentirse satisfecha con la huella que había dejado en quienes la rodeaban y enviaba un mensaje de cariño tanto a las personas que habían formado parte de su vida como a quienes pudieran descubrir su historia a través de ese vídeo.

La repercusión de sus palabras fue inmediata. Numerosos usuarios compararon su testimonio con el de Elena Huelva, la joven influencer fallecida en 2023 tras luchar durante años contra un sarcoma de Ewing. Al igual que ocurrió con ella, Fina convirtió sus últimos días en una lección de fortaleza y optimismo, demostrando que incluso en los momentos más difíciles era posible encontrar espacio para el agradecimiento y la esperanza.

Antes de fallecer, Fina pudo cumplir uno de sus últimos deseos gracias a la iniciativa Ambulancia del Deseo. El proyecto, dedicado a hacer realidad pequeños sueños de personas con enfermedades crónicas avanzadas o con graves problemas de movilidad, organizó un traslado muy especial para que la joven pudiera regresar a La Antilla, un lugar con un profundo significado para ella.

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Acompañada por sus familiares y amigos más cercanos, Fina disfrutó de esa jornada rodeada de las personas que más quería. Fue un viaje cargado de emoción que permitió a la profesora despedirse de uno de los lugares más importantes de su vida en un ambiente de tranquilidad y cariño.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y homenajes. Muchas personas han querido agradecer la valentía con la que compartió su experiencia y la forma en la que afrontó sus últimos días, dejando un legado que ha trascendido mucho más allá de su círculo más cercano.

Con solo 27 años, Fina García Ortiz deja el recuerdo de una joven maestra que decidió transformar su despedida en un mensaje de vida. Sus palabras, pronunciadas con calma y serenidad, seguirán emocionando a quienes las escuchen y permanecerán como un ejemplo de amor, respeto y gratitud hasta el último instante.