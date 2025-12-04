Salen a la luz las fotos de la tétrica mansión de Epstein: una clínica, una habitación de máscaras…

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha publicado este miércoles fotos nunca vistas de la mansión del pederasta Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes estadounidenses. Las fotografías y grabaciones (tomadas por las autoridades en 2020 y hasta ahora nunca divulgadas) muestran espacios interiores y exteriores de la mansión que se ha convertido en símbolo de los abusos sexuales y el tráfico de menores perpetrados por Epstein.

Entre el material publicado se pueden observar:

Espacios interiores y exteriores de la mansión : dormitorios, baños, pasillos, salas comunes, oficinas y zonas de descanso, así como la piscina y los jardines de la isla.

: dormitorios, baños, pasillos, salas comunes, oficinas y zonas de descanso, así como la piscina y los jardines de la isla. Detalles inquietantes : una silla de dentista rodeada de máscaras masculinas colgadas en la pared, que muchos califican como «perturbador» y simbólico de la «manipulación y control» ejercido en el lugar.

: una rodeada de máscaras masculinas colgadas en la pared, que muchos califican como «perturbador» y simbólico de la «manipulación y control» ejercido en el lugar. Elementos enigmáticos : una pizarra con palabras escritas como power (poder), deception (engaño), truth (verdad), music (música), intellectual (intelectual) y political (político), que refuerzan la sensación de que algunos espacios tenían fines distintos al mero alojamiento.

: una pizarra con palabras escritas como power (poder), deception (engaño), truth (verdad), music (música), intellectual (intelectual) y political (político), que refuerzan la sensación de que algunos espacios tenían fines distintos al mero alojamiento. Otros detalles: un teléfono fijo con contactos asignados a nombres como Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry, y objetos de oficina y decoración que dan cuenta de la vida cotidiana en la isla.

🚨 BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein’s private island that are a harrowing look behind Epstein’s closed doors. See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS — Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025

Se revelan correos de Epstein

Los demócratas difundieron el pasado mes de noviembre múltiples correos electrónicos que reflejan un texto en el que Jeffrey Epstein se refería a Donald Trump, algo que pone de nuevo en entredicho la realidad de la relación entre el pederasta y el presidente de EEUU. Según los emails revelados por el Congreso de Estados Unidos, Trump habría pasado «horas» con una de las víctimas.

En uno de los tres correos, Epstein se dirige a Ghislaine Maxwell -la conseguidora, ex asistenta del pederasta, que cumple 20 años de cárcel por «captar y suministrar menores» a la red de tráfico sexual-, a la que cuenta que Trump habría pasado «horas» con una chica cuyo nombre aparece tachado para preservar su intimidad. «Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump», escribe Epstein en 2011, porque Trump no había «mencionado ni una sola vez» el encuentro al que alude.

Los demócratas también han difundido un correo al periodista Michael Wolff en 2019, en el que Epstein afirma que el presidente republicano conocía cuál era su conducta. «Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le dijo a Ghislaine que parara», escribe.