Sarah Ferguson atraviesa un momento muy delicado que ha afectado directamente a su gran vocación: la escritura de libros infantiles. La ex mujer de Andrew Mountbatten-Windsor se ha visto envuelta en un nuevo escándalo que ha perjudicado a su vida laboral y que se suma a la polémica amistad que mantuvo con Jeffrey Epstein -un magnate estadounidense condenado por delitos sexuales-.

El pasado mes de septiembre, Ferguson se convirtió en protagonista de la actualidad tras salir a la luz un correo electrónico que mandó a Epstein tras ser condenado judicialmente. En él, se refería al empresario como «un amigo fiel y supremo» pese a mostrar su arrepentimiento por su vínculo y a que prometió no ponerse en contacto nunca más con él. La consecuencia de esta polémica -entre otras-, ha derivado en que se haya retirado el nuevo libro infantil de la ex duquesa de York por sus vínculos con el pedófilo.

Sarah Ferguson en un acto con el ex duque de York. (Foto: Gtres)

Nuevo varapalo para Sarah Ferguson

Según ha publicado la BBC, NielsenIQ Book Data -una empresa de análisis de datos editoriales- ha retirado Flora and Fern: Kindness Along The Way (Flore y Fern: Amabilidad en el camino), el último proyecto literario de Ferguson tras haber pospuesto la publicación de este en varias ocasiones.

El lanzamiento del mencionado libro infantil de Sarah -que a lo largo de su vida ha escrito más de medio centenar de historias- tendría que haber visto la luz el pasado 9 de octubre. No obstante, desde Bookseller anunciaron una nueva fecha: 20 de noviembre. Sin embargo, este pasado fin de semana la obra ha desaparecido incluso de la web de la venta. Una noticia cuanto menos llamativa ya que llega en unas semanas convulsas marcadas por la filtración de los correos de Ferguson y Andrés con Epstein y la retirada de los títulos del ex duque de York.

La otra gran damnificada de la decisión de Carlos III

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

Carlos III ha sido firme en su decisión de retirarle los títulos y los beneficios a su hermano Andrés -que ahora se le reconocerá públicamente por su nombre y apellidos-. Además, el hermano del Rey de Inglaterra ha estado obligado a desalojar Royal Lodge, donde vivió junto a Ferguson durante su matrimonio.

Tras conocer la nueva situación del tío de Guillermo de Inglaterra, la duda se acentuó en su nuevo domicilio. Un misterio que ya se ha resuelto, pues el ex duque de York se mudará a Sandringham.

Por su parte, se desconoce cuál será el nuevo paradero de Ferguson que, inevitablemente, es la otra gran damnificada por el escándalo. Sin embargo, ya existen rumores de que la escritora fije su residencia en Portugal junto a su marido, Jack Brooksbank, y su hija, la princesa Eugenia, en una millonaria mansión. De hecho, fuentes del medio citado deslizan que Sarah «está muy nerviosa» por esta nueva situación y que aún está «encerrada en la mansión de Windsor». Un delicado presente al que se suma la cancelación in extremis de su novela infantil.