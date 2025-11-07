Sarah Ferguson toca fondo: su plan para alejarse del escándalo

Sarah Ferguson ha sido la víctima colateral de la retirada de los títulos a Andrés Mountbatten-Windsor. A pesar de su pasada vinculación con la familia real y de que sigue siendo madre de dos princesas, no tiene ningún papel oficial y tampoco vínculo familiar con los Windsor que pueda justificar que le garanticen cierta protección en esta nueva etapa. Es más, aunque al principio se habló de que Andrés había pedido una casa para ella porque solía residir en el Royal Lodge con él, desde Buckingham han sido muy tajantes al respecto. Fergie tendrá que buscar sus propias alternativas.

La hasta ahora duquesa de York no era miembro de la familia real, pero sí que había recuperado, en parte, su posición de antaño. La invitaban a algunas citas familiares y tenía buena relación con el rey y con Camila, sobre todo. Sin embargo, las últimas noticias que la vinculaban directamente con Epstein han sido clave para que los lazos se corten de manera definitiva.

Sarah Ferguson en un acto con Andrés. (Foto: Gtres)

El incierto futuro de Sarah Ferguson

Mientras que en el caso de Andrés ya se ha confirmado su traslado a una propiedad en Sandringham, el caso de Sarah es más delicado. La madre de las princesas Beatriz y Eugenia -que siguen manteniendo sus títulos y honores- ha perdido su papel en diferentes organizaciones, que no quieren tener ningún tipo de vinculación con ella debido a su relación con Epstein.

Por este motivo, Fergie se va a ver obligada a reinventarse, algo a lo que está acostumbrada, pero probablemente no en una situación tan delicada. Algunas fuentes aseguran que se encuentra al borde del colapso, de hecho, está tan agobiada que hasta su hermana ha viajado desde Australia para estar a su lado.

Sarah Ferguson en un viaje a Nueva York. (Foto: Gtres)

De momento no se ha confirmado dónde se va a instalar a partir de ahora, pero algunas fuentes aseguran que entre sus planes está la posibilidad de abandonar el Reino Unido, debido a la presión pública que hay sobre ella y que no parece que vaya a reducirse en el corto plazo. Sin embargo, abandonar el Reino Unido supondría para ella alejarse de Andrés, con quien sigue teniendo una relación muy estrecha, así como de sus hijas y sus nietos.

Algunos expertos consideran que la ex de Andrés podría optar por pasar una temporada con su hermana en Australia para alejarse del ruido. A ella, Australia siempre le ha gustado y allí la repercusión de todo este escándalo ha sido algo menor. Además, con su hermana se lleva muy bien, por lo que la convivencia no sería un inconveniente. El problema sería la distancia de sus hijas y sus nietos, a los que adora. No obstante, siempre podrían visitarla.

Sarah Ferguson en el funeral de la Reina Isabel II. (Foto: Gtres).

Otra cuestión es su vida profesional, que también se ha desmoronado. Cuando salió a la luz un correo electrónico que Sarah le envió a Epstein unas semanas después de que le hubiera repudiado públicamente, muchas de las organizaciones benéficas con las que trabajaba la abandonaron de inmediato y aseguraron que era inapropiado mantener sus vínculos.

Los portavoces de la ex duquesa aseguraron que Sarah envió el correo electrónico bajo coacción, pero pronto vieron la luz otras pruebas de que su relación era más estrecha de lo que se había dicho en principio.

Carlos III formaliza la retirada de títulos

Aunque el anuncio se produjo hace unos días, ahora el Palacio de Buckingham ha publicado los detalles de la formalización de la retirada del título de príncipe y el tratamiento de alteza real a Andrés. Ha sido a través de una Carta Patente con el Gran Sello del Reino, publicada por la Crown Office en The Gazette, el registro público oficial del Reino Unido .

El Rey Carlos III en su coronación con su hermano. (Foto: Gtres)

La entrada oficial explica que el rey se complace en declarar que Andrés Mountbatten-Windsor ya no tendrá derecho a ostentar y disfrutar del tratamiento, título o atributo de alteza real ni de la dignidad titular de príncipe. Este tipo de documento es una carta abierta que expresa la voluntad del monarca y se usa para actos solemnes de Estado.

Además de la carta patente, también se ha registrado una orden (Royal Warrant) para que se retire la vinculación de Andrés al título de duque de York en el Roll of the Peerage, lo cual confirma que ya no es tampoco duque.