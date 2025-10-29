Andrés sale al rescate de Fergie: pide Adelaide Cottage para ella mientras negocia por Frogmore

El cerco al príncipe Andrés cada vez se cierra más. A pesar de las reticencias del hermano del rey Carlos III a abandonar la que ha sido su casa en las últimas décadas, el Royal Lodge, todo apunta a que al tío del príncipe de Gales no le va a quedar otro remedio que salir de la propiedad y adaptarse a las alternativas que le ofrezcan. Como ya no es miembro en activo de la familia real, ni tampoco tiene ningún trabajo al margen de la Corona, Andrés no cuenta con medios para hacer frente a los costes de mantenimiento de la casa. Una residencia muy vinculada a los Windsor, ya que fue el lugar en el que vivió la reina madre en sus últimos años.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

Más allá del comunicado en el que el propio príncipe anunciaba que iba a dejar de utilizar el título de duque de York y otros honores -que no significa que los pierda-, de momento la casa real no ha tomado ninguna medida ni ha hecho declaraciones sobre cuáles van a ser los próximos pasos. Haciendo gala de su habitual discreción y firmeza, los Windsor han optado por continuar con su agenda, como si el anuncio de Andrés fuera suficiente. Para una gran parte de la población no lo es. De hecho, incluso se ha llegado a increpar a Carlos durante un acto oficial. El siguiente paso podría ser la retirada del título a Andrés, pero esto ya implicaría al Parlamento y una serie de reformas; un proceso largo y complejo que no se sabe si se va a emprender.

Las alternativas de Andrés

Según algunas fuentes, el príncipe ya ha manifestado su conformidad para abandonar el Royal Lodge -después de años atrincherado-. El pasado año se reveló que el rey le había ofrecido la propiedad de Frogmore Cottage para instalarse, pero él no había querido. Esta casa, que antes perteneció a Harry y a Meghan, es mucho más modesta y discreta, aunque sigue ubicada en los terrenos de Windsor.

Las circunstancias de las últimas semanas han precipitado que Andrés reconsidere su decisión. Tal como aseguran medios británicos, el príncipe le ha pedido al rey instalarse en Frogmore Cottage, pero ha hecho una solicitud adicional para su ex mujer. Sarah Ferguson prácticamente residía con él en el Royal Lodge ya que, a pesar del divorcio, siempre han estado muy unidos.

El príncipe Andrés en Windsor. (Foto: Gtres)

La ex cuñada del rey ha visto cómo su imagen caía en picado desde que se filtraran unos mensajes con Epstein, de los que se deducía la buena sintonía con el magnate. Ella ha dicho que los escribió presionada, pero ni siquiera esto la ha salvado de que la expulsen de la junta de varias organizaciones solidarias con las que colaboraba. Está más sola que nunca y sin el amparo de la familia real, a la que Andrés pertenece por nacimiento -esto es algo que nadie le puede quitar-.

Por este motivo, el hermano del rey Carlos III le ha pedido que le permita a su ex mujer instalarse en la vivienda en la que estaban hasta ahora los príncipes de Gales, Adelaide Cottage. Una modesta propiedad muy cercana a la de Frogmore en la que Sarah podría quedarse tranquila. Andrés quiere que su ex mujer pueda estar cerca de él y, sobre todo, de sus hijas.

El príncipe Andrés en Windsor. (Foto: Gtres)

Sin embargo, fuentes del Palacio de Buckingham han negado que Adelaide Cottage forme parte oficial de las negociaciones, lo cual dejaría a Sarah Ferguson en una delicada situación en caso de que el rey no acepte esta solicitud de Andrés.