Sarah Ferguson, acorralada tras conocerse un email que envió a Jeffrey Epstein después de ser condenado

Sarah Ferguson se ha situado de nuevo en el punto de mira tras salir a la luz un correo electrónico que mandó a Jeffrey Epstein después de ser condenado por delitos sexuales. Tal y como han revelado tabloides británicos, el mensaje fue enviado en abril de 2011 desde la cuenta privada de la duquesa de York, y, en él, se dirige al mencionado como un «amigo fiel y supremo», además de disculparse por haberlo vinculado con la pedofilia en una entrevista que concedió al Evening Standard. En ella, prometió que no tendría «nunca nada más que ver con él» y se mostró arrepentida de haber aceptado su dinero, asegurando que sabía que había sido «un error de juicio por su parte». Sin embargo, un mes después, mandó este email en el que se lamentaba de sus declaraciones.

«Sé que te sientes terriblemente defraudado por mí por lo que te han podido decir o has leído y debo disculparme humildemente por eso. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia […] Como sabes, no utilicé en ningún momento la palabra con P (pedófilo) para referirme a ti, pero entiendo que se divulgó que lo dije», escribía.

Sarah Ferguson.

Como no podía ser de otra manera, al salir a la luz el contenido de este correo, la polémica no ha tardado en servirse y, para zanjar las especulaciones, un portavoz de Ferguson ha asegurado que el único objetivo con el que la duquesa de York mandó dicho correo era para «apaciguar las amenazas que recibía por parte de Epstein». «Como mucha gente, se dejó engañar por sus mentiras. En cuanto supo el alcance de las acusaciones en su contra, no solo cortó el contacto, sino que le condenó públicamente, hasta el punto de que él amenazó con demandarla por difamación por asociarlo con la pedofilia», según ha informado a la BBC.

Sarah Ferguson en Nueva York.

Por otro lado, este email ha supuesto un nuevo mazazo para la reputación de Sarah Ferguson, la cual ya pendía de un hilo en los últimos tiempos. De hecho, tras conocerse este mensaje, ha quedado excluida del patronato de una organización benéfica infantil de Inglaterra que gestiona hospicios infantiles, llamada Julia’s House. La justificación que la identidad ha proporcionado es que les parece «inapropiado» contar con su figura como patrocinadora. Una postura que también han adoptado otras cinco ONG británica que han expulsado de su patronato a la mencionada. En la lista se encuentra The Teenage Cancer Trust, The Natasha Allergy Research Foundation, la Children’s Literacy Charity y la organización Prevent Breast Cancer.