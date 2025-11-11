Guillermo de Gales prioriza y defiende la Corona por encima de todo. Es por ello que el heredero al trono de Inglaterra está muy preocupado por el revuelo que se ha generado entorno a la retirada de títulos de su tío Andrés. El pasado 30 de octubre, el rey Carlos III decidía retirar los honores a su hermano pequeño -además de obligarlo a abandonar su residencia oficial para trasladarlo a una residencia privada alternativa-. Dos semanas después, ha salido a la luz el rol del marido de Kate Middleton en este escándalo y su opinión al respecto.

«Guillermo cree profundamente en el futuro de la monarquía y sabe que se encuentra en un momento crucial. Él participó activamente en la decisión de despojar formalmente a Andrés de sus títulos. Aunque el rey se ha llevado el mérito, en realidad Guillermo y su esposa han desempeñado un papel crucial entre bastidores», ha apuntado una fuente cercana a la familia real británica, que ha dado a conocer detalles sobre la salida de Andrés de la institución -así como de Royal Logde, su casa en la finca de Windsor durante más de dos décadas-.

El príncipe Andrés, junto al príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Una de las últimas noticias que se conoce es que el ex marido de Sarah Ferguson vivirá a partir de ahora en Sandringham. Un íntimo amigo de la familia ha apuntado que, pese a que Guillermo se encontraba en Brasil para entregar el premio Earthshot, estaba al tanto de lo ocurrido. «Ha sido un gran apoyo para su padre y fundamental en todo este asunto», han desvelado fuentes cercanas a la familia, que también ha destacado el papel de Kate Middleton: «También ha sido muy firme. Ambos han dejado claro que Andrés no puede estar cerca de ellos en Windsor».

La advertencia del príncipe Guillermo a sus familiares

La decisión de Carlos III de retirarle los títulos y honores a su hermano pequeño es, para muchos, una lectura -y una advertencia- de la figura del príncipe Guillermo -heredero al trono-, a su hermano Harry y a su cuñada, Meghan Markle -que viven ajenos a lo que sucede en Buckingham desde su mudanza a Estados Unidos-.

Una persona cercana a los Windsor apostilla que «hay un mensaje claro desde lo más alto»: «Guillermo es implacable cuando se trata de la monarquía y la protección de su reputación. Si alguien es visto como una amenaza para la imagen de la monarquía, habrá serias consecuencias. Harry quiere volver más a Reino Unido. Carlos le ha abierto la puerta, pero Guillermo es más cauto. Es firme, decidido y muy protector con su familia, y no permitirá que nadie la dañe».

Los príncipes Harry y Guillermo en Londres. (Foto: Gtres)

De hecho, la mudanza de Harry a Estados Unidos puso en una postura complicada a su hermano mayor -como ocurrió cuando ofreció una entrevista a Oprah Winfrey, en la que no dejaba en buen lugar a los Windsor-. «Al rey Carlos III no le gustan las confrontaciones y tenía dudas sobre apartar por completo a Andrés. Le preocupa que Andrés sea una especie de bala perdida. Guillermo ha sido mucho más firme desde el principio. No siente ningún apego sentimental por Andrés. Cree que es tóxico y lo quiere lo más lejos posible. Ambos coincidieron en que la familia tenía que distanciarse de Andrés y que había que tomar medidas contundentes. En eso, estaban de acuerdo».