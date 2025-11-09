El príncipe George sustituye a su padre y acompaña a Kate Middleton al Festival del Recuerdo

Ha sido uno de los momentos más esperados del fin de semana. El príncipe George, de tan sólo 12 años, ha debutado en el Festival del Recuerdo, un evento muy importante para la familia real británica. Tal y como hemos informado en LOOK, el príncipe Guillermo no ha podido asistir porque se encuentra en Brasil. Su agenda le ha obligado a ausentarse de esta fecha tan significativa, pero ha contado con un sustituto perfecto: su primogénito. Gracias a esta estrategia hemos podido comprobar la buena relación que el futuro rey de Inglaterra mantiene con su madre, la princesa Kate Middleton. La prensa internacional ha aplaudido al joven, pues ha sabido comportarse y ha estado a la altura de las circunstancias.

Carlos III y su mujer, la reina Camila, llegaron al Royal Albert Hall de Londres con una sonrisa. Él iba vestido de azul oscuro y ella de negro, pero ambos han cumplido con el protocolo a la perfección. El Festival del Recuerdo es un evento que se prepara con mucha antelación, así que todos sabían que Guillermo de Gales no podía arropar a su familia durante la gala. De esta forma, pensaron que era una buena oportunidad para darle protagonismo al pequeño George, quien hasta ahora ha estado en un segundo plano.

Kate Middleton y el príncipe George en el Festival del Recuerdo. (Foto: Gtres)

Los Windsor cuentan con el apoyo del pueblo y están convencidos de que todos recibirán con los brazos abiertos a las nuevas generaciones. Sin embargo, Kate Middleton no se olvida de que sus hijos todavía son unos niños, así que quiere que, en la medida de lo posible, tengan una vida normal. No podemos olvidar que viven en un castillo y que están constantemente acompañados por su equipo de seguridad, pero la princesa de Gales desea que nada de esto afecte negativamente a su infancia.

El debut del príncipe George

Kate Middleton estuvo un tiempo apartada de los eventos de la familia real, pues, como todo el mundo sabe, ha tenido que enfrentarse a una complicada enfermedad. Por suerte, nunca ha perdido la esperanza y ha luchado mucho para salir adelante. Poco a poco va retomando sus compromisos con la Corona, así que a nadie le ha extrañado su presencia en el Festival del Recuerdo. No estaba su marido, pero se ha sentido arropada porque disfruta de una relación estupenda con Carlos III. Además, tenía la mejor compañía: la de su hijo.

La familia real británica en el Festiva del Recuerdo. (Foto: Gtres)

Las imágenes que ha conseguido la agencia Gtres demuestran que Kate Middleton y el príncipe George están muy unidos. Han intercambiado una agradable conversación durante el Festival del Recuerdo y se han mirado de forma cómplice en varios momentos. Sí, él no deja de ser un niño y se le veía nervioso, aunque ha logrado mantenerse firme y ha superado la prueba con éxito.

El Festival del Recuerdo

Aunque es la primera vez que George aparece en el Royal Albert Hall de Londres, no es la primera que demuestra que es el heredero perfecto de su padre. Los medios nacionales e internacionales se han hecho eco en más de una ocasión de su carácter firme y profesional, de hecho, alguna vez ha corregido a sus hermanos en ciertos actos para que guardasen las formas.

El Festival del Recuerdo rinde homenaje al servicio y sacrificio del personal de las Fuerzas Armadas británicas y de la Commonwealth, tanto veteranos como en activo. De esta forma, es un buen momento para reunir a los miembros más destacados de la familia Windsor, así que los reyes de Inglaterra estaban acompañados de la princesa Ana y de su marido, Timothy Laurence.