En política, como en la Bolsa, todo lo que sube baja. Y todo lo que sube rápidamente baja todavía más deprisa. El caso más significativo hasta ahora es el de Yolanda Díaz. Pero espero que, tarde o temprano, les llegue también el turno a Ione Belarra, Irene Montero o Ada Colau.

La vicepresidenta, como saben, ha retirado su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y ha culpado a Trump. Como si el presidente norteamericano supiera quién es.

Cándido Méndez, el que fuera secretario general de UGT, explicó el lunes en Espejo Público, de Antena 3, que «todas las preguntas que le hicieron eran muy concretas», pero que la vice «no fue capaz, lo digo con todo el respeto, de responder a ninguna». «Todo eran apelaciones genéricas».

Su desconocimiento del inglés seguro que también ha jugado en su contra. Quedan para la historia aquellas imágenes de titubeo en agosto de 2023, cuando una periodista le hizo una pregunta en la lengua de Shakespeare y no entendió ni papa. Tanto criticar Pedro Sánchez a Feijóo por lo mismo —han empezado los golpes bajos—, pero su vicepresidenta segunda tampoco domina el idioma.

En fin, después del batacazo puede dedicarse a la plancha. Ella misma confesó en una entrevista en Público, en julio de 2023, que le encantaba esta tarea doméstica. «Suelo planchar porque me encanta planchar. Porque me relaja», aseguró. Eran elecciones. No se la ha vuelto a ver empuñando semejante artilugio.

En septiembre de ese mismo año volvió a dar la nota. Durante un acto de Sumar en Madrid, aseguró que las élites y los multimillonarios tenían preparado un «plan B» para escapar en cohetes en caso de que el planeta se fuera al carajo.

Aunque, probablemente, su mejor metedura de pata tuvo lugar en el Senado. En octubre del año pasado admitió durante un pleno: «Queda gobierno de corrupción para rato». En la primera parte de la frase acertó. Confío en que, en la segunda, no.

Por otra parte, en mayo de 2024 dijo aquello de «desde el Jordán hasta el mar», referido a Israel. No sé si por maldad o por desconocimiento. A mi juicio, la frase implica un segundo Holocausto: echar a todos los judíos al Mediterráneo. La misma expresión, por cierto, que utilizan los de Hamás.

Me ahorro, para no aburrirles, la foto con Puigdemont en Bruselas. O el caso Errejón, que era portavoz de su grupo parlamentario. Actuó tarde y mal. Dijo que no sabía nada. Parece que hasta los cronistas parlamentarios de la progresía sabían que tenía problemas de adicción.

Ahora podrá volver a su Galicia natal, que, sin duda, se le quedará pequeña. Teniendo en cuenta que su residencia oficial tiene más de 400 metros cuadrados. Nos perderemos igualmente los modelitos que ha exhibido durante sus casi siete años en el Gobierno. No en vano la llaman la fashionaria: Michael Kors, Purificación García, Roberto Verino, Zara y otros.

Yolanda es el árbol caído. Aunque tenía serias aspiraciones. El domingo 2 de abril de 2023, durante la presentación de Sumar en el polideportivo Antonio Magariños de Madrid, anunció que quería ser «la primera presidenta del país, la primera presidenta de España».

Entré entonces en la web del nuevo partido y, además de pedirte pasta, el manifiesto fundacional era una cosa tan etérea que hasta usted y yo podríamos apuntarnos: quería ser «una herramienta al servicio de un horizonte de futuro». Hasta proponían «organizar la esperanza».

En efecto, le hicieron una marca —movimiento, lo llamaban— a medida. Era una escisión de Podemos. En esa época parecía que iban a tocar el cielo, no como ahora, que hasta Rufián les ha dado plantón y a ella la esconden durante la campaña. Fue también una manera de agradecerle el favor a Pablo Iglesias. Cuando este dejó el Gobierno para enfrentarse a Ayuso, la puso a dedo. Nada de primarias.

Para rizar el rizo, vetó a Irene Montero en las listas de 2023. Vi que ambas no se podían ni ver cuando OKDIARIO sacó a Yolanda en bikini en el verano siguiente. Al cabo de unos días, Irene Montero también salió luciendo sonrisa y tipillo.

Me quedo con las palabras que le dedicó Alfonso Guerra en septiembre de 2023: «¿La vicepresidenta, criticando falta de rigor político y jurídico? ¿Ella? Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra a tener un ratito para estudiar». Incluso a pesar del riesgo de que me llamen machista. Como hicieron con el veterano dirigente del PSOE.