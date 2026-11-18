Instagram vuelve a lanzar una app aparte solo para mensajes. Meta ha presentado Direct, una nueva app solo para chatear con amigos y familia, a solas o en grupo, que se puede usar incluso sin cuenta de Instagram. Lo ha anunciado la sala de prensa de Meta el 17 de noviembre de 2026.

De momento, Direct solo está en pruebas en Turquía y Tailandia, en Android y en iOS. La nota no menciona otros países ni fechas, así que España, por ahora, no está.

Nueve años después

No es la primera vez que Instagram saca una app con ese nombre. En diciembre de 2017, OKdiario contó que Instagram lanzaba Direct, una app independiente para sus mensajes privados, en pruebas en países como Chile, Italia, Portugal, Turquía o Uruguay.

Aquella versión tenía un detalle llamativo. Al instalarla, la bandeja de entrada desaparecía de Instagram y los mensajes solo se podían leer desde Direct. Nueve años después, Turquía vuelve a estar entre los países de prueba.

En la nueva app, según Meta, quien ya tiene Instagram entra en Direct con el mismo usuario y la misma contraseña. Sus conversaciones se sincronizan entre las dos aplicaciones.

Dibujos, notas y efectos de voz

Meta dice que ha creado Direct como un espacio propio para las relaciones más cercanas, porque la gente depende de los mensajes para seguir en contacto. Para eso, la app trae varias herramientas creativas.

Se puede dibujar y hacer bocetos dentro de los chats. Arriba de la bandeja de entrada aparecen las notas, pequeñas actualizaciones rápidas de los amigos.

También permite crear pegatinas propias para compartirlas. Y añade efectos de voz a las respuestas, como risas de público o sonidos bajo el agua. Los temas, por su parte, cambian el fondo de cada chat.

Sin cuenta de Instagram

Otra novedad es que no hace falta tener Instagram. Para registrarse basta con un correo electrónico o un número de teléfono.

En ese caso, solo los contactos del usuario pueden empezar un chat con él o meterlo en un grupo. Para añadir a alguien, hay que escribir su nombre de usuario exacto o escanear su código QR en persona.

Meta ya ha lanzado otras apps propias junto a Instagram. En 2023, su red Threads alcanzó los 10 millones de descargas en sus siete primeras horas.

Solo escriben los contactos

Según Meta, Direct trae protecciones desde el primer día. Solo los contactos y las personas con las que el usuario ya está conectado pueden iniciar una conversación o añadirle a un grupo.

Cualquiera puede denunciar, bloquear, restringir o eliminar contactos en todo momento. La empresa asegura que actuará si alguien se salta sus normas.

Para quien usa Direct sin cuenta de Instagram la regla es aún más estricta: solo sus contactos pueden escribirle primero.

Control para los padres

Meta dice que usará tecnología para detectar interacciones que puedan ser inapropiadas con jóvenes y actuar contra ellas. Los padres podrán usar sus herramientas de supervisión para ver con quién chatean sus hijos adolescentes.

Con esas herramientas también podrán ajustar la configuración de seguridad y poner límites de tiempo diarios. Los adolescentes que entren con su usuario de Instagram tendrán las mismas protecciones de mensajes que en las Cuentas para Adolescentes.

Además, Meta ha ampliado a todo el mundo la IA con la que busca en Instagram a adolescentes que mienten con su edad. Según la compañía, millones pasarán a Cuentas para Adolescentes.

Mínimo, 13 años

Para usar Direct hay que tener al menos 13 años. Meta asegura que usará tecnología para encontrar cuentas que puedan ser de menores de esa edad y les pedirá que verifiquen su edad.

Si no lo hacen, la cuenta se borrará. La empresa también dice que está simplificando el proceso para denunciar cuentas de menores de 13 años a través de su centro de ayuda.

El 9 de noviembre, Meta anunció cómo amplía la detección de edad en sus otras apps. Según aquella nota, usa IA para encontrar a personas que sospecha que son adolescentes aunque pongan una fecha de nacimiento de adulto.

En Australia, además, ha empezado a usar en sus apps la señal de rango de edad de Apple. Cuando los padres configuran el móvil de su hijo, la tienda de apps puede confirmar su edad. Luego pasa ese rango de edad a cada aplicación que descarga.

La información se ha publicado en la nota de Meta del 17 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Meta.