Con las heladas, el coche eléctrico que pasa la noche en la calle amanece con menos autonomía en el cuadro. Es un efecto conocido, y tiene un remedio sencillo en el que coinciden el Departamento de Energía de Estados Unidos y marcas como Kia y Renault. La calefacción se pone con el coche todavía enchufado, un rato antes de salir.

Las cifras vienen del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) y de su laboratorio Argonne; los consejos prácticos, de los fabricantes en sus webs de España.

Cuánto pierde un eléctrico con frío

La web oficial de consumo del DOE, fueleconomy.gov, da dos cifras para los eléctricos a -6,7 ºC (20 ºF). En conducción mixta, su eficiencia puede caer en torno a un 39 %, y su autonomía, un 41 %. Son estimaciones basadas en un estudio de la asociación de automovilistas AAA de 2019.

La página añade que unos dos tercios de la energía extra se gastan en calentar el habitáculo. Sin calefacción, la eficiencia a -6,7 ºC es un 8 % peor que a 23,9 ºC. La autonomía, en ese caso, baja alrededor de un 12 %.

Un informe del DOE de septiembre de 2024 llegó al mismo 41 % con pruebas propias en eléctricos de tamaño medio. Los midió a -6,7 ºC con el interior a 22,2 ºC, y comparó con su autonomía a 22,2 ºC de temperatura ambiente. En coches de gasolina comparables, la caída fue del 10 %.

Por qué ocurre

Kia lo explica en una página de su web española publicada el 5 de noviembre. La mayoría de estos coches usan baterías de iones de litio. Con el frío, sus reacciones químicas internas se vuelven más lentas.

El segundo factor, según la marca, es la calefacción. Calentar el habitáculo requiere energía extra de la batería, sobre todo si el coche ha pasado horas aparcado fuera.

El fabricante coreano aclara que el frío no daña la batería. Cuando la temperatura sube, su rendimiento vuelve a ser el habitual.

Calentarlo enchufado, antes de salir

El informe del DOE dedica un apartado a esta función, que llama preacondicionamiento. El interior se calienta y la batería alcanza su temperatura ideal mientras el coche sigue conectado. La energía sale así de la red y no de la batería.

Argonne lo probó a -6,7 ºC en un ciclo urbano de unos 12 kilómetros. El preacondicionamiento redujo el consumo de energía entre un 9 % y un 20 %. El informe recuerda que puede hacerse en un garaje cerrado, porque el eléctrico no emite gases por el escape.

Los dos fabricantes dicen lo mismo en sus webs de España. Kia recomienda precalentar el habitáculo con el coche conectado al punto de carga. Renault aconseja programar la calefacción para salir por la mañana con el coche aún enchufado.

Kia suma dos costumbres de invierno. Si hay un garaje o un sitio bajo techo, mejor dejar allí el coche, porque así necesita menos energía para alcanzar una temperatura cómoda. Y conviene revisar la presión de los neumáticos, que cambia con el frío.

Asientos calefactables y bomba de calor

Las dos marcas proponen otro truco que gasta poca batería. Si el coche los tiene, el asiento y el volante calefactables calientan a quien conduce sin tener que caldear todo el interior. Kia pone el ejemplo de quien viaja solo, al que le puede bastar con el asiento.

Para quien esté pensando en comprar, el informe del DOE señala un equipamiento concreto, la bomba de calor. A -6,7 ºC, un coche con bomba de calor y calefactor gastó en climatización un 38 % menos que otro que solo tenía resistencia. Con frío extremo, advierte el mismo documento, la bomba rinde menos.

Atrapado en la nieve

El informe del DOE midió también un caso que preocupa a muchos compradores: quedarse horas parado en un atasco por una nevada. Lo hizo en el laboratorio, con el coche quieto y la calefacción puesta.

Con la batería llena y 60 kWh útiles, un eléctrico mantuvo el interior a 22,2 ºC durante 27 horas con -6,7 ºC fuera. A -17,8 ºC, aguantó unas 15 horas.

Antes de un viaje largo, Kia recomienda dejar un margen de autonomía suficiente.

La información procede de la página de fueleconomy.gov sobre el consumo con frío y del informe del DOE de septiembre de 2024. También de las webs de Kia y Renault en España.

Crédito de la imagen: Kia España.