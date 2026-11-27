Una pancarta, situada sobre un puente, a escasos metros de donde el PSOE valenciano ha realizado su cierre de campaña, en Gandía, resumía en unas pocas palabras la crítica de sus paisanos a Diana Morant, la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del gobierno de Pedro Sánchez. En esa pancarta, escrita sobre fondo blanco, en valenciano, se podía leer: «Diana, tus insultos avergüenzan a Gandía». La pancarta llevaba escritas también las palabras «Prieto, cómplice», en referencia al alcalde de la localidad.

La pancarta expresaba de ese modo la protesta contra Diana Morant, tras haber llamado «pecho paloma» al alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, en el mitin de arranque de la campaña electoral, como publicó OKDIARIO. Y, también, recordaba, cuando viernes de la pasada semana, en otro mitin, en este caso en Onteniente, Diana Morant aseguró que se quedó con ganas de que Sánchez le diera «cuatro bofetadas bien pegadas» a Feijóo, en referencia al debate cara a cara en que el líder del PP se impuso claramente a Sánchez.

En ese mismo acto, Diana Morant expresó también, en referencia de nuevo al cara a cara entre Sánchez y Feijóo, que «eso es lo que vi yo ayer en el debate. De verdad. Vi a un presidente y a un energúmeno, allí, que quería hacer lo mismo que en el año 23», como también publicó OKDIARIO.

La referencia al alcalde de Gandía, el también socialista José Manuel Prieto, según se desprende de la misma, venía por la mofa del presidente del Generalitat de un edil socialista en el último pleno de la localidad. En concreto, el responsable de Hacienda, Salvador Gregori, que en el pleno del ayuntamiento del pasado día 20 se refirió al mencionado presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, como «el de la frente amplia», como también publicó OKDIARIO.

En el cierre de campaña de los socialistas valencianos, en Gandía, la localidad natal de Diana Morant y de la que fue alcaldesa, han participado junto a ella el ministro de Hacienda, Arcadi España; la cabeza de lista por la provincia de Valencia, Pilar Bernabé; y el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto.

Hay que recordar que Gandía es también la localidad en que decenas de vecinos han recibido en sus casas tarjetas censales de desconocidos que no habitan esas viviendas, pero que han recibido allí la tarjeta informativa que evidencía que están habilitados para votar e indica el colegio, sección y mesa en que deben hacerlo. El escándalo ha estallado a raíz de una denuncia pública efectuada este jueves por el PP local.