Jamás hubo en España, en toda su historia, un traidor, un ser oscuro y maligno, un perverso, indecente e infame español, que anclado en el continuo engaño y mentira haya logrado ocho años acaparando un poder que en absoluto le corresponde y utilizando la democracia para alcanzarlo, para de inmediato vaciarla de sus exigencias y convertirla en un cascarón vacío y podrido.

Nunca hubo un español que quisiera encaramarse al control de su partido, gracias a pucherazos y engaños financiados con fondos prostibularios, según las noticias, y que exclusivamente lo hiciera como instrumento necesario para lograr sus espurios intereses, pero a costa de hacer desaparecer el partido socialista, pues para él ha significado sólo de uso perverso en beneficio propio.

Los votantes socialistas han sido los perjudicados inmediatos, aunque desde luego, así mismo, el conjunto de los españoles.

Ha pretendido y logrado en muchos momentos abducir a sus votantes y utilizarlos enjaulados en una secta sin la que poder salir, comprando sus voluntades sin ninguna vergüenza.

Ha secuestrado la estructura de su partido controlando todo movimiento y ha expulsado al que ha osado denunciar la injusticia.

Una persona que inspirada en los modos de actuar de los lupanares familiares, ha diezmado la libertad y la discrepancia interna tras hacerse con su partido con métodos deleznables.

No existe lógica ninguna para poder votar más al sanchismo, que no al socialismo. Pervierte las siglas de su partido para usarlo en beneficio propio y enmascarándose en esas siglas, olvidarlas de inmediato para lograr sus objetivos espurios.

No existe lógica ninguna para votar a un personaje que idolatra su figura exclusivamente, que malversa lo que significa el amor, para ensuciarlo, que se atreve a bailar para hipnotizar y fanatizar a sus engañados a pocos kilómetros de las tragedias de los trenes, sin haber transcurrido aún un mes de la de Urda.

Una persona que se atreve a hacer eso no es una persona, es un ser sin alma, un trozo de metal corroído y un sucio colaborador del mal más escabroso. Alguien que hace eso en medio de risotadas nerviosas representa la sublimación de lo más tenebroso e indigno.

No existe lógica ninguna para votar a quien es amigo de los que le han permitido gobernar y están condenados por terrorismo y por golpe de estado .

No existe lógica alguna para votar a quien conoce el peligro suicida de viajar en tren por la falta de seguridad y mantenimiento y siendo consciente de ello consiente la corrupción y los contratos para amantes en vez de hacer la inversión necesaria . Es sencillamente criminal.

No existe lógica ninguna para votar a quien la cloaca le considera el número 1, y esa misma cloaca quiere hacer desaparecer a una juez que ha sentenciado a su hermano, sin que aclare que el, como número 1, no tiene nada que ver y tampoco denuncie de inmediato a la cloaquera para delimitar tal circunstancia criminal, y defender su honorabilidad e inocencia. ¡Es gravísimo!

No existe lógica ninguna para votar a quien plenamente consciente de que se iba a producir la invasión de Ceuta, la admite y es cómplice de ella. En un alarde de firmeza declara que es una violacion de la frontera pero de inmediato se va de vacaciones. Tras ellas, cómplice durante cuatro meses ya de la invasión a España. Así mismo, admitiendo la invasión ahora en El Hierro.

No existe lógica alguna para votar a quien dice ayer en el debate a cuatro, que «yo soy un político íntegro. Mi gobierno es un gobierno limpio y de hecho desde que tengo el honor de ser presidente del gobierno, España ha mejorado en los rankings de calidad… en … ca… de… en calidad democrática en los principales rankings internacionales».

¿Cabe mayor infamia, mayor autoinculpación pero obviamente por todo lo contrario, mayor pretendida manipulación al estilo Goebbels- Estalin, mayor engaño masivo y letal para las personas más ingenuas, desinformadas y sin personalidad ni discernimiento alguno de la más minima realidad?

¿Cabe mayor inmoral, prevaricador de la verdad, instigador de los más bajos procedimientos e instintos para cambiar la realidad de las cosas, y creador de los más falsos argumentos pretendiendo cambiar los valores imperecederos de la sociedad?

Evidentemente, no cabe mayor falsario e impostor y no cupo nadie así en España ni en Europa jamás. Ha habido personajes demenciales y para no dormir, pero en pleno siglo XXI, y en una democracia europea ejerciendo el cargo de primer ministro, no se recuerda, o más bien no existe un precedente que acumule esta vileza y esta permanente traición tanto a su partido, como a sus votantes y evidentemente a todos los españoles.

Decir que es un político íntegro y su gobierno limpio hay que tener más que hormigón armado, o algo que se le parezca. Es algo que encierra la sublimación de la indecencia, de la perversion, y la indignidad más grande jamás conocida.