El Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno de la Región de Murcia han rechazado este viernes el traslado al puerto de Cartagena del buque cisterna MED Emre, volcado frente a Ibiza con unas 7.000 toneladas de gasóleo en sus tanques, según han afirmado Fernando López Miras, presidente de la Región, y Noelia Arroyo, alcaldesa de la ciudad, tras reunirse de urgencia durante la tarde en el Palacio Consistorial de Cartagena.

La reunión fue convocada por López Miras después de recibir la llamada de Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno. En la llamada, el también ministro de Economía le comunicaba que el Ejecutivo había decidido que el buque volcado frente a las costas de Ibiza fuera trasladado al puerto de Cartagena para realizar el vaciado de combustible.

Los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana ya habían rechazado previamente el traslado del barco a sus puertos. López Miras también expresó a Cuerpo su «absoluto rechazo» al traslado del MED Emre al puerto de Cartagena. «Es una decisión unilateral que tiene el rechazo contundente del Gobierno de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Cartagena, porque supone un peligro y porque supone un riesgo desde el punto de vista medioambiental que nos negamos a asumir», ha afirmado López Miras tras la reunión de esta tarde. «Exigimos al Gobierno de España que busque una alternativa que no sea el puerto de Cartagena», ha reclamado el presidente de la Región de Murcia.

López Miras y Arroyo han exigido al Gobierno central que busque una alternativa para vaciar el gas del buque, «ya que el Gobierno de España no puede garantizar que la operación se hará sin riesgos». También han manifestado que hay puertos más cercanos que el de Cartagena para trasladar el barco: «Desplazar el buque a un puerto más lejano que otras muchas alternativas supone un peligro enorme».

«Nadie nos da garantías de seguridad ante el peligro de una maniobra de esa naturaleza. Y por tanto, no vamos a asumir una potencial catástrofe medioambiental en la costa de Cartagena y en la Región de Murcia. Por tanto, que el Gobierno de España busque una alternativa, porque los cartageneros no tienen que asumir ese riesgo», ha insistido López Miras.

López Miras ha advertido de que las toneladas de gasóleo que transporta el buque «representan un riesgo potencial para nuestro litoral y nuestros ecosistemas marinos». Arroyo ha recordado que «la costa de Cartagena tiene un grado de protección alto, el más alto de todos los puertos del Mediterráneo, con reservas marinas, con la Red Natura 2000».

La alcaldesa de Cartagena también ha valorado el riesgo medioambiental y las pocas garantías de seguridad que supone el traslado: «¿Quién garantiza que se lleve a cabo esta maniobra con la seguridad medioambiental que merecemos tener todos los cartageneros?» y ha subrayado que, si no se puede dar esa garantía, «lo que exigimos es que se busquen otras alternativas».

En la reunión han participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández; y los consejeros de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro. Todos ellos analizaron las circunstancias y los riesgos del traslado.

El buque cisterna Med Emre volcó en la madrugada del jueves a unas 19 millas al noroeste de Ibiza. El accidente costó la vida a su jefe de máquinas. Los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana ya habían rechazado expresamente acoger el buque en sus puertos.

Cartagena se encuentra a más de 120 millas del lugar del accidente, el doble de distancia que la costa valenciana, y la operación de vaciado podría prolongarse durante varias semanas.