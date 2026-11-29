Las elecciones generales del 29 de noviembre marcarán el inicio de una nueva etapa política, pero la noche electoral no será el final del proceso. Después del recuento llegarán el escrutinio oficial, la constitución del Congreso y del Senado y las negociaciones para elegir al próximo presidente del Gobierno. Estos son los plazos que establece la ley y las fechas que ya están fijadas en el calendario electoral.

El escrutinio oficial, antes de constituir las Cortes

Aunque los resultados provisionales se conocerán durante la noche del 29-N, todavía habrá que esperar para disponer del recuento oficial. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General(LOREG) establece que el escrutinio general comienza el quinto día siguiente a las elecciones, por lo que arrancará el 4 de diciembre. Este procedimiento incorpora también los votos de los españoles residentes en el extranjero y debe concluir, como máximo, el octavo día posterior a la votación, que es el 7 de diciembre.

¿Cuándo se constituirán el Congreso y el Senado?

Una de las fechas que ya está confirmada es el 23 de diciembre. El Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que las nuevas Cámaras se reunirán en sesión constitutiva a las 10:00 horas. Ese día los diputados elegirán la Mesa del Congreso, incluida la Presidencia, y tomarán posesión de sus escaños tras acatar la Constitución. El Senado también celebrará su sesión constitutiva.

La ronda de consultas del Rey y la investidura

Una vez constituidas las Cortes, comenzará el procedimiento para elegir al nuevo presidente del Gobierno. El Rey mantendrá una ronda de consultas con los representantes de los grupos políticos con presencia parlamentaria y propondrá un candidato a través de la Presidencia del Congreso. La Constitución no fija un plazo concreto para estas consultas ni para que se celebre el debate de investidura, por lo que la fecha dependerá del desarrollo de las negociaciones.

El candidato tendrá que conseguir el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, al menos 176 diputados en una Cámara de 350 escaños. Si no lo consigue en la primera votación, 48 horas después habrá una segunda en la que bastará la mayoría simple: más votos a favor que en contra.

¿Cuándo habría que repetir las elecciones?

El artículo 99 de la Constitución establece un plazo de dos meses desde la primera votación de investidura. Si durante ese periodo ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso. Por tanto, el contador no empieza el 29 de noviembre ni el 23 de diciembre, sino cuando se celebre la primera votación.

Mientras tanto, el Gobierno saliente continuará en funciones hasta que tome posesión el nuevo Ejecutivo. Durante ese periodo deberá limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, con las restricciones previstas en la Ley del Gobierno.