Roberto Vaquero: «Abascal se comió a Broncano, no sabía qué decir y le tenían que ayudar desde arriba»

«Abascal se comió a Broncano», así de contundente se ha mostrado Roberto Vaquero en El Foco al analizar la entrevista de La Revuelta, donde considera que el líder de Vox salió reforzado, aunque le reprocha haberse quejado posteriormente.

El escritor y presidente de Frente Obrero también ha cargado duramente contra la huelga general, a la que califica de «performance política para sacar votos», y contra Irene Montero, Gabriel Rufián y los grandes sindicatos, a los que acusa de haber abandonado a los trabajadores.

Durante la entrevista, Vaquero ha desgranado las principales propuestas de su proyecto político, centradas en recuperar la soberanía nacional, combatir la inmigración ilegal y mejorar las condiciones de vida de los españoles.

Defiende cerrar las fronteras a las entradas irregulares, revisar las concesiones de nacionalidad, establecer centros de internamiento fuera de España para los inmigrantes que entren ilegalmente y endurecer las expulsiones. En materia de vivienda, propone impulsar la construcción pública y privada para abaratar los precios y frenar la especulación de los grandes fondos inmobiliarios.

En economía, apuesta por reducir los impuestos a trabajadores, autónomos y pequeñas empresas, aumentar la presión fiscal sobre las grandes compañías y eliminar el despilfarro de las administraciones, manteniendo unos servicios públicos eficientes.

También reivindica las brigadas vecinales impulsadas por Frente Obrero frente a la inseguridad y denuncia los intentos de boicot que asegura sufrir en el ámbito académico y cultural. Convencido de que España necesita un «cambio político profundo», Vaquero sostiene que el mayor problema del país es la falta de soberanía nacional y defiende que Frente Obrero aspira a trasladar al Parlamento el trabajo que, según afirma, ya desarrolla en las calles y en los barrios.