Roberto Vaquero en ‘Horizonte’, sobre los okupas de Sol: «Son gente desclasada que no hace ningún tipo de lucha obrera, porque para eso tendrían que trabajar»

Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero y colaborador habitual del programa Horizonte, de Iker Jiménez, atacó sin tapujos a los okupas de Sol en el programa de ayer. Vaquero tuvo una intervención corta pero intensa a través de una videollamada en la que no dio puntada sin hilo, señalando también al Gobierno como el principal instigador de las protestas.

La opinión de Vaquero sobre la acampada de Sol

«En primer lugar, me gustaría decir que en esa plaza solo queda gente que no tiene ni oficio ni beneficio. Son la gente más radicalizada que ha desplazado a los que se supone que tenían reivindicaciones por la vivienda o a nivel social. Es algo totalmente orquestado», comenzó exponiendo el tertuliano.

«Esto está totalmente orquestado y manipulado».

«Los lidercillos que tienen allí, a muchos de los cuales podemos poner nombre y apellidos, representan a la izquierda que hay a la izquierda de este gobierno y que es parte de este gobierno. Son gente profundamente desclasada que no hace ningún tipo de lucha obrera porque para eso tendrían que trabajar, lo primero. Porque yo, por ejemplo, no me puedo tirar un mes en una plaza en una tienda de campaña», prosiguió Vaquero.

Con respecto al individuo que anoche empujó a un reportero del programa contra la fuente de Carlos III, el historiador no dudó en señalarlos como «gente alcohólica y drogadicta que se dedica a hacer este tipo de cuestiones», y añadió: «Lo que están haciendo y por lo que están permitiendo que esta gente siga en esa plaza es única y exclusivamente para remover el avispero y que haya más votos tanto para Sánchez como para su izquierda».

«Eso es lo que están haciendo. Esto es algo totalmente controlado. Vivimos el primer 15M como una tragedia porque es lo que fue al final. Se rieron de la gente y lo estamos volviendo otra vez a vivir como una farsa. En mayo del 68, Pasolini ya decía en su momento, cuando las cargas policiales de las que habéis hablado, que él estaba antes con los antidisturbios, que eran hijos de campesinos y de trabajadores, que con los niños pijos universitarios que se dedicaban a dar lecciones y que lo único que hicieron fue que ganara las elecciones De Gaulle y crear la anarquía en Francia», afirmó Vaquero.

La explicación de la acampada con el caso Maricarmen

«Esto ya no es la anarquía: esto es el voto de determinada gente que ve que se les acaba ya el estar en la butaca agarrados y quieren perpetuarse. Por eso organizan casos. Porque lo de Maricarmen… Pues ella ha vivido un drama, obviamente, pero han montado un caso sobre ella. Porque cuando una mujer se ha suicidado en Hospitalet, por el mismo motivo, yo no veo que pase nada cuando el novio de la portavoz del PSOE ha desahuciado a ocho personas. Yo tampoco veo que se haga ninguna manifestación ni nada por el estilo», aseguró el escritor.

En referencia al papel del Gobierno, Vaquero declaró que «yo cada día tengo más claro que no quieren ayudar a la gente y que no les importan las personas que de verdad viven en una situación de marginalidad o de exclusión. A ellos lo único que les importa es poder usar cualquier cosa para fortalecer su relato y para ir con más garantías a las elecciones. Y esto es algo que va mucho más allá de unos jóvenes radicales. Porque a los radicales los mueven como a las ovejas».

«Les da igual la democracia, les da igual el derecho de los trabajadores, les da igual exactamente todo. Porque a ellos lo que les importa son los votos».

Ante un Roberto Vaquero que fue incrementando su cabreo contra los okupas del centro de la capital, Iker Jiménez le preguntó sobre el atuendo, las banderas rojas y toda la estética oscura y ultra, a lo que el político concluyó: «Esto es una moda. Esto viene del Black Bloc, esto viene de otros países y aquí lo copian».