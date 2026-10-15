Un energúmeno acampado en Sol agrede violentamente en directo a un reportero de ‘Horizonte’ que casi acaba en la fuente

Un reportero de Horizonte ha sido atacado en la Puerta del Sol por un energúmeno que ha tratado de impedir que realizase su trabajo con libertad desde la acampada. El periodista informaba de la insalubridad de la plaza y de que los okupas de Sol habían convertido la fuente de Carlos III en su piscina privada, donde hasta colchonetas se han visto.

En ese momento ha sido increpado de malos modos por uno de los acampados, que se ha encarado con el reportero. Cuando éste le ha dicho que le dejaría hacer su trabajo, y que estaba en directo, se ha alejado, aparentemente. Pero, de pronto, cuando el joven periodista hablaba en directo en Horizonte, se pronto el mismo tipo violento le ha empujado con fuerza y ha intentado agredirle.

Una y otra vez le han empujado, intentando tirarle a la fuente. El reportero ha conseguido zafarse como ha podido, pero con los fuertes empellones, ha llegado a poner un pie en la fuente.

En las imágenes que se han visto en directo se aprecia cómo el furibundo acampado pide ayuda a correligionarios suyos para que le ayuden a echar de allí al periodista.