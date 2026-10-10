La sociedad balear arropa a OKBALEARES en su V Aniversario y abarrota el Palacio de Congresos para ver a Iker Jiménez y Carmen Porter

El Palacio de Congresos de Palma acogió este viernes una cita clave con motivo del V Aniversario de OKBALEARES, un encuentro que reunió a una nutrida representación de la vida política, social y económica de las Islas Baleares. El acto central consistió en un coloquio de Iker Jiménez y Carmen Porter, junto con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

El evento congregó en el Palacio de Congresos de Palma a más de 2.000 asistentes de distintos ámbitos, tanto de la sociedad civil como del panorama institucional, además de miles de ciudadanos de la capital balear y de toda Mallorca, que coincidieron en destacar la trascendencia de la labor informativa desarrollada en las islas.

Entre las destacadas personalidades del ámbito empresarial asistentes al acto figuró Gabriel Escarrer, presidente ejecutivo de Meliá Hotels International, quien valoró especialmente tanto la labor del medio de comunicación como la presencia de los periodistas en el evento:

«Sin lugar a dudas, yo creo que es una gran ocasión para ver a unas estrellas de la televisión, del programa de referencia ahora mismo, y sobre todo la felicitación a OKBALEARES por este aniversario, por seguir ahí cada vez con más fuerza. Cinco años es un número redondo y es ya la demostración de un proyecto consolidado, de un medio de comunicación que no para de crecer y que, desde luego, hace un gran trabajo, una gran labor con grandes profesionales».

La vertiente institucional y política también contó con una destacada presencia. Fulgencio Coll, concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, resaltó la gran respuesta de público congregada en el recinto palmesano y la repercusión del evento:

«Increíble. Ha sido algo descomunal. Miles, millones de españoles le siguen y hoy se refleja en este quinto aniversario de este maravilloso OKBALEARES, que además tiene la ejemplaridad de estar en primera línea, contar la verdad, no estar subvencionado y poniendo luz en la sombra».

Por su parte, Jorge Campos, diputado de Vox en el Congreso por Baleares, puso el foco en la relevancia de trasladar este tipo de formatos a la capital balear: «A mí me parece un gran evento y una gran idea traerlos aquí. Creo que ha demostrado que se pueden hacer programas no en el mismo sentido, como el programa Horizonte, de todo el resto de canales, y además es un éxito, por lo que veo».

Respecto a la trayectoria del periódico digital en las Islas, Campos añadió que la efeméride supone «una gran noticia también, precisamente porque OKBALEARES, a diferencia de otra prensa, está demostrando que es valiente de enfrentarse a ese establishment corrupto que durante tantos años ha liderado toda la prensa balear».

Por su parte, Gabriel Torrens, director de esRadio 97.1, valoró el formato del programa traído a Palma y el recorrido del periódico digital en la región:

«Ha sido una sorpresa para muchos y es, sin lugar a dudas, dentro de una programación muy monocolor, una nota totalmente disruptiva, y ahí está la clave del éxito, creo. Cinco años es un número redondo y es ya la demostración de un proyecto consolidado, de un medio de comunicación que no para de crecer».

Además, multitud de ciudadanos se acercaron al recinto de la capital balear para mostrar su apoyo al equipo. Entre los asistentes que aguardaban con entusiasmo la cita, una de las espectadoras señaló la fidelidad con la que sigue Horizonte: «Suelo ver siempre el programa y el del domingo también. Creo que es muy necesario, porque los periodistas investigan. Creo más en ellos que en otros programas».

En la misma línea, otro de los ciudadanos presentes resaltó la labor informativa y la independencia del programa: «Pienso que hace falta gente que diga lo que piensa desde un punto de vista un poco más neutro, que no sea siempre izquierda o derecha, que sean capaces de sentar en un mismo programa diferentes opiniones y formas de ver la actualidad sin enfadarse, sin chillarse y sobre todo sin insultarse».

Asimismo, la expectación por presenciar la grabación en vivo fue una constante entre el público asistente. Un seguidor expresó su satisfacción al poder seguir el acto de forma presencial: «Ver a los que hacen el programa de Horizonte es para nosotros, verlos en vivo y en directo, una de las mayores satisfacciones. Nosotros los seguimos todos los días hasta que termina el programa».

A lo largo de la jornada, asistentes de diversos sectores coincidieron en destacar la importancia del periodismo libre, analítico y plural en la actualidad. La cita se consolidó como un punto de encuentro entre la ciudadanía y profesionales de la comunicación en un marco de celebración por los cinco años de andadura de OKBALEARES.